Президент Южной Кореи поручил расследовать версию запуска дрона в КНДР

СЕУЛ, 10 янв - РИА Новости. Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён приказал расследовать версию запуска гражданскими лицами дрона в КНДР в начале января, что вызвало протест Пхеньяна, сообщила администрация южнокорейского президента.

Ранее представитель генштаба Корейской народной армии (КНА) КНДР заявил, что Южная Корея нарушила ее воздушное пространство с помощью беспилотника 4 января этого года и 27 сентября прошлого года, Сеул должен быть готов ответить за это. Минобороны Южной Кореи отвергло обвинения, заявив, что не эксплуатировало дроны в указанные даты.

Как сообщил офис президента, Ли Чжэ Мён в связи с появившимися предположениями о возможной эксплуатации беспилотников частными лицами распорядился расследовать обстоятельства инцидента.

"Если это подтвердится, то речь идёт о тяжком преступлении, угрожающем миру на Корейском полуострове и национальной безопасности. Необходимо сформировать совместную следственную группу армии и полиции и провести оперативное и строгое расследование", - процитировала президента пресс-служба его администрации.

В этот же день директор департамента оборонной политики министерства обороны Ким Хон Чхоль заявил, что по результатам первичной проверки, вооружённые силы Южной Кореи не располагают таким беспилотником, фотографии которого опубликовала КНДР, и не осуществляли его эксплуатацию в указанные генштабом КНДР дату и время, 4 января.

В то же время он пообещал расследование возможности отправки дрона гражданскими лицами.