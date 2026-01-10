https://ria.ru/20260110/koreya-2067130728.html
Президент Южной Кореи поручил расследовать версию запуска дрона в КНДР
Президент Южной Кореи поручил расследовать версию запуска дрона в КНДР
Президент Южной Кореи поручил расследовать версию запуска дрона в КНДР
Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён приказал расследовать версию запуска гражданскими лицами дрона в КНДР в начале января, что вызвало протест Пхеньяна
Президент Южной Кореи поручил расследовать версию запуска дрона в КНДР
Президент Южной Кореи Мен поручил расследовать запуск беспилотника в КНДР
СЕУЛ, 10 янв - РИА Новости. Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён приказал расследовать версию запуска гражданскими лицами дрона в КНДР в начале января, что вызвало протест Пхеньяна, сообщила администрация южнокорейского президента.
Ранее представитель генштаба Корейской народной армии (КНА) КНДР заявил, что Южная Корея нарушила ее воздушное пространство с помощью беспилотника 4 января этого года и 27 сентября прошлого года, Сеул должен быть готов ответить за это. Минобороны Южной Кореи отвергло обвинения, заявив, что не эксплуатировало дроны в указанные даты.
Как сообщил офис президента, Ли Чжэ Мён в связи с появившимися предположениями о возможной эксплуатации беспилотников частными лицами распорядился расследовать обстоятельства инцидента.
"Если это подтвердится, то речь идёт о тяжком преступлении, угрожающем миру на Корейском полуострове и национальной безопасности. Необходимо сформировать совместную следственную группу армии и полиции и провести оперативное и строгое расследование", - процитировала президента пресс-служба его администрации.
В этот же день директор департамента оборонной политики министерства обороны Ким Хон Чхоль заявил, что по результатам первичной проверки, вооружённые силы Южной Кореи не располагают таким беспилотником, фотографии которого опубликовала КНДР, и не осуществляли его эксплуатацию в указанные генштабом КНДР дату и время, 4 января.
В то же время он пообещал расследование возможности отправки дрона гражданскими лицами.
"В отношении возможной эксплуатации беспилотников в гражданской сфере правительство будет проводить тщательное расследование во взаимодействии с профильными ведомствами", - пояснил он.