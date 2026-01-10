https://ria.ru/20260110/kontrakty-2067121189.html
Почти 630 социальных контрактов заключили в Смоленской области в 2025 году
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. В прошлом году на территории Смоленской области заключили 628 социальных контрактов, что на 18% больше, чем годом ранее, сообщил губернатор Василий Анохин.
Он напомнил, что социальный контракт – один из инструментов поддержки жителей, который зарекомендовал себя. Он позволяет помочь людям в трудной жизненной ситуации, в поиске работы или в создании собственного бизнеса.
"В 2025 году в Смоленской области
было заключено 628 социальных контрактов, что на 18% больше, чем годом ранее. Большинство из них направлены на развитие малого бизнеса. Жители региона чаще всего выбирают для открытия своего дела такие сферы, как сельское хозяйство, ремонт и строительство, производство, автомобильное обслуживание и услуги в сфере красоты. Более 150 контрактов заключены для помощи в трудоустройстве, а около 50 – для развития личных подсобных хозяйств", - написал Анохин
в своем телеграм-канале.
Он добавил, что в этом году государственная поддержка через социальные контракты будет продолжена. Планируется заключить около 700 социальных контрактов.