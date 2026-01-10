Рейтинг@Mail.ru
Почти 630 социальных контрактов заключили в Смоленской области в 2025 году
Смоленская область
Смоленская область
 
14:34 10.01.2026
Почти 630 социальных контрактов заключили в Смоленской области в 2025 году
Почти 630 социальных контрактов заключили в Смоленской области в 2025 году
В прошлом году на территории Смоленской области заключили 628 социальных контрактов, что на 18% больше, чем годом ранее, сообщил губернатор Василий Анохин.
смоленская область
смоленская область
василий анохин
общество
смоленская область
смоленская область, василий анохин, общество
Смоленская область, Смоленская область, Василий Анохин, Общество
Почти 630 социальных контрактов заключили в Смоленской области в 2025 году

Число заключенных соцконтрактов в Смоленской области выросло на 18%

На смотровой площадке в Смоленске. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. В прошлом году на территории Смоленской области заключили 628 социальных контрактов, что на 18% больше, чем годом ранее, сообщил губернатор Василий Анохин.
Он напомнил, что социальный контракт – один из инструментов поддержки жителей, который зарекомендовал себя. Он позволяет помочь людям в трудной жизненной ситуации, в поиске работы или в создании собственного бизнеса.
«
"В 2025 году в Смоленской области было заключено 628 социальных контрактов, что на 18% больше, чем годом ранее. Большинство из них направлены на развитие малого бизнеса. Жители региона чаще всего выбирают для открытия своего дела такие сферы, как сельское хозяйство, ремонт и строительство, производство, автомобильное обслуживание и услуги в сфере красоты. Более 150 контрактов заключены для помощи в трудоустройстве, а около 50 – для развития личных подсобных хозяйств", - написал Анохин в своем телеграм-канале.
Он добавил, что в этом году государственная поддержка через социальные контракты будет продолжена. Планируется заключить около 700 социальных контрактов.
 
Смоленская область, Василий Анохин, Общество
 
 
