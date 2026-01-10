Москва и Каракас находятся практически в ежедневном контакте, заявил посол

"Разумеется, контакты с временным президентом Дельси Родригес продолжатся, они собственно и не прекращались. Когда и как и где это произойдет, в следующий раз вы обязательно узнаете. Пока что мы видим из правительственных заявлений для СМИ, что зарубежные визиты в графике уполномоченного президента Венесуэлы не запланированы", - добавил Мелик-Багдасаров.