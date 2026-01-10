Москва и Каракас находятся практически в ежедневном контакте, заявил посол

МЕХИКО, 10 янв - РИА Новости. Россия и Венесуэла находятся практически в ежедневном контакте, а взаимодействие с временным президентом Венесуэлы Дельси Родригес не прекращалось, заявил РИА Новости посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.
"Мы находимся практически в ежедневном контакте, решаем в рабочем порядке текущие вопросы. За последнюю неделю состоялись наши встречи и контакты с уполномоченным президентом Венесуэлы Дельси Родригес, министром иностранных дел Иваном Хилем, а также рядом других высокопоставленных лиц в правительстве Венесуэлы", - сказал российский посол.
По его словам, диалог между Россией и Венесуэлой выстраивается в традиционно дружественном и конструктивном ключе, "как и должно быть в отношениях между стратегическими партнерами".
"Разумеется, контакты с временным президентом Дельси Родригес продолжатся, они собственно и не прекращались. Когда и как и где это произойдет, в следующий раз вы обязательно узнаете. Пока что мы видим из правительственных заявлений для СМИ, что зарубежные визиты в графике уполномоченного президента Венесуэлы не запланированы", - добавил Мелик-Багдасаров.
Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, Мадуро и Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу, в том числе, для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности венесуэльского президента и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия Соединенных Штатов и МИД КНДР.