Рейтинг@Mail.ru
Принадлежавший Николасу Кейджу экземпляр комикса продали за $15 миллионов - РИА Новости, 10.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
04:39 10.01.2026 (обновлено: 15:05 10.01.2026)
https://ria.ru/20260110/komiks-2067074214.html
Принадлежавший Николасу Кейджу экземпляр комикса продали за $15 миллионов
Принадлежавший Николасу Кейджу экземпляр комикса продали за $15 миллионов - РИА Новости, 10.01.2026
Принадлежавший Николасу Кейджу экземпляр комикса продали за $15 миллионов
Принадлежавший американскому актеру Николасу Кейджу редкий экземпляр первого выпуска серии комиксов Action Comics, где впервые появился Супермен, снова продан... РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T04:39:00+03:00
2026-01-10T15:05:00+03:00
сша
николас кейдж
шоубиз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0a/2067125612_0:98:1440:908_1920x0_80_0_0_1b7549ce431fca66e5fccecaeff0fa40.jpg
https://ria.ru/20250905/vejder-2039994271.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0a/2067125612_0:32:1440:1112_1920x0_80_0_0_c2a5497ddbaa2dd05bc7b600b664ad5a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, николас кейдж
США, Николас Кейдж, Шоубиз
Принадлежавший Николасу Кейджу экземпляр комикса продали за $15 миллионов

Принадлежавший Кейджу экземпляр комикса о Супермене продали за $15 миллионов

© Фото : ComicConnectПринадлежавший американскому актеру Николасу Кейджу экземпляр первого выпуска серии комиксов Action Comics
Принадлежавший американскому актеру Николасу Кейджу экземпляр первого выпуска серии комиксов Action Comics - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© Фото : ComicConnect
Принадлежавший американскому актеру Николасу Кейджу экземпляр первого выпуска серии комиксов Action Comics
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Принадлежавший американскому актеру Николасу Кейджу редкий экземпляр первого выпуска серии комиксов Action Comics, где впервые появился Супермен, снова продан на аукционе в США - теперь за рекордные 15 миллионов долларов, сообщает аукционный дом ComicConnect.
Как отмечается, в 2011 году экземпляр, который был украден у Кейджа, был найден, возвращен владельцу, а позднее - продан за рекордные по тем временам 2,2 миллиона долларов.
"Новый мировой рекорд! Пятнадцать миллионов долларов за Action Comics 1... Этот экземпляр - один из всего лишь сотни оставшихся в мире, и он был украден у актера Николаса Кейджа в 2000 году", - сообщает аукционной дом в соцсетях.
Аукционный дом оценивает состояние лота как "невероятное". Имена продавца и покупателя не приводятся.
На обложке журнала изображен Супермен, одетый в привычный костюм - синее трико и красный плащ. Над головой Супермен держит зеленый автомобиль, капот которого разбит о скалу. Выпуск вышел в июне 1938 года.
Световой меч Дарта Вейдера, проданный на аукционе за $3,6 млн - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Световой меч Дарта Вейдера продали на аукционе за 3,65 миллиона долларов
5 сентября 2025, 14:00
 
ШоубизСШАНиколас Кейдж
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала