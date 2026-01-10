https://ria.ru/20260110/komiks-2067074214.html
Принадлежавший Николасу Кейджу экземпляр комикса продали за $15 миллионов
Принадлежавший Николасу Кейджу экземпляр комикса продали за $15 миллионов
сша
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости.
Принадлежавший американскому актеру Николасу Кейджу редкий экземпляр первого выпуска серии комиксов Action Comics, где впервые появился Супермен, снова продан на аукционе в США - теперь за рекордные 15 миллионов долларов, сообщает аукционный дом ComicConnect
Как отмечается, в 2011 году экземпляр, который был украден у Кейджа
, был найден, возвращен владельцу, а позднее - продан за рекордные по тем временам 2,2 миллиона долларов.
"Новый мировой рекорд! Пятнадцать миллионов долларов за Action Comics 1... Этот экземпляр - один из всего лишь сотни оставшихся в мире, и он был украден у актера Николаса Кейджа в 2000 году", - сообщает аукционной дом в соцсетях.
Аукционный дом оценивает состояние лота как "невероятное". Имена продавца и покупателя не приводятся.
На обложке журнала изображен Супермен, одетый в привычный костюм - синее трико и красный плащ. Над головой Супермен держит зеленый автомобиль, капот которого разбит о скалу. Выпуск вышел в июне 1938 года.