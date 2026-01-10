В Коми автомобиль столкнулся с грузовым поездом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв – РИА Новости. Автомобиль "Газель" столкнулся с грузовым поездом на железнодорожном переезде в республике Коми, по предварительным данным, пострадал его водитель, сообщила Северная железная дорога (СЖД).
"Сегодня... в 8.12 на железнодорожном переезде 57-й километр перегона Язель – разъезд 47-й километр однопутного участка Микунь – Сыктывкар Северной железной дороги водитель автомобиля "Газель", игнорируя запрещающие показания исправно действующей сигнализации, выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом", – говорится в Telegram-канале СЖД.
Отмечается, что машинист поезда применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.
По предварительным данным, пострадал водитель автомобиля, схода подвижного состава не произошло, уточняет СЖД.
В результате инцидента в пути на 1 час 18 минут был задержан поезд №305 Усинск – Сыктывкар, который в настоящее время поезд следует по маршруту, добавили в СЖД.