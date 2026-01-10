Рейтинг@Mail.ru
В Коми автомобиль столкнулся с грузовым поездом - РИА Новости, 10.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:58 10.01.2026
https://ria.ru/20260110/komi-2067094494.html
В Коми автомобиль столкнулся с грузовым поездом
В Коми автомобиль столкнулся с грузовым поездом - РИА Новости, 10.01.2026
В Коми автомобиль столкнулся с грузовым поездом
Автомобиль "Газель" столкнулся с грузовым поездом на железнодорожном переезде в республике Коми, по предварительным данным, пострадал его водитель, сообщила... РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T10:58:00+03:00
2026-01-10T10:58:00+03:00
происшествия
сыктывкар
республика коми
усинск
северная железная дорога
крушение вертолета в дагестане
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_0:378:2968:2048_1920x0_80_0_0_703af933243ba3e45ad16688787a9263.jpg
https://ria.ru/20260109/dtp-2066979071.html
сыктывкар
республика коми
усинск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_6ffa4779c171ce5d5cf638c9805e8e89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, сыктывкар, республика коми, усинск, северная железная дорога, крушение вертолета в дагестане
Происшествия, Сыктывкар, Республика Коми, Усинск, Северная железная дорога, Крушение вертолета в Дагестане
В Коми автомобиль столкнулся с грузовым поездом

В Коми «Газель» столкнулась с грузовым поездом, пострадал водитель

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Скорая помощь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв – РИА Новости. Автомобиль "Газель" столкнулся с грузовым поездом на железнодорожном переезде в республике Коми, по предварительным данным, пострадал его водитель, сообщила Северная железная дорога (СЖД).
"Сегодня... в 8.12 на железнодорожном переезде 57-й километр перегона Язель – разъезд 47-й километр однопутного участка Микунь – Сыктывкар Северной железной дороги водитель автомобиля "Газель", игнорируя запрещающие показания исправно действующей сигнализации, выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом", – говорится в Telegram-канале СЖД.
Отмечается, что машинист поезда применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.
По предварительным данным, пострадал водитель автомобиля, схода подвижного состава не произошло, уточняет СЖД.
В результате инцидента в пути на 1 час 18 минут был задержан поезд №305 Усинск – Сыктывкар, который в настоящее время поезд следует по маршруту, добавили в СЖД.
Последствия ДТП в Волгоградской области. 8 января 2026 - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
В Волгоградской области после ДТП с семью погибшими завели уголовное дело
9 января, 11:26
 
ПроисшествияСыктывкарРеспублика КомиУсинскСеверная железная дорогаКрушение вертолета в Дагестане
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала