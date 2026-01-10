МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. МИД Колумбии сообщил, что уже предпринимаются меры по борьбе с вербовкой граждан страны для участия в вооруженных конфликтах за рубежом.
"Колумбия уже принимает меры по борьбе с вербовкой людей для участия в вооруженных конфликтах за рубежом", - говорится в публикации ведомства в соцсети X.
В тексте сообщается о создании межведомственной группы для борьбы с рисками участия колумбийцев в боевых действиях за границей, отмечается прогресс в работе над ратификацией конвенции по борьбе с наемничеством, а также ведущееся сотрудничество по линии ООН.
Конгресс Колумбии 3 декабря одобрил законопроект, ратифицирующий Международную конвенцию против вербовки, использования, финансирования и обучения наемников 1989 года. Инициативу внесли министерства иностранных дел и обороны. Ее направят на рассмотрение в конституционный суд, после чего документ должен будет подписать колумбийский президент Густаво Петро.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.
Минобороны России неоднократно заявляло, что Киев использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик.
