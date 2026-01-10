Рейтинг@Mail.ru
МИД Колумбии рассказал о борьбе с наемничеством - РИА Новости, 10.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:10 10.01.2026
https://ria.ru/20260110/kolumbiya-2067139610.html
МИД Колумбии рассказал о борьбе с наемничеством
МИД Колумбии рассказал о борьбе с наемничеством - РИА Новости, 10.01.2026
МИД Колумбии рассказал о борьбе с наемничеством
МИД Колумбии сообщил, что уже предпринимаются меры по борьбе с вербовкой граждан страны для участия в вооруженных конфликтах за рубежом. РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T17:10:00+03:00
2026-01-10T17:10:00+03:00
в мире
колумбия
украина
киев
густаво петро
оон
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969424801_0:45:1644:970_1920x0_80_0_0_82c3ef13edc5ae7ffcd23e3185a1eeb3.jpg
https://ria.ru/20251224/dnr-2064372692.html
https://ria.ru/20251219/naemniki-2063097366.html
колумбия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969424801_186:0:1479:970_1920x0_80_0_0_38847f67a0782c4b743b99ae22f964cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, колумбия, украина, киев, густаво петро, оон, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
В мире, Колумбия, Украина, Киев, Густаво Петро, ООН, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
МИД Колумбии рассказал о борьбе с наемничеством

МИД Колумбии: Богота борется с вербовкой наемников и ведет сотрудничество с ООН

© РИА Новости / ФСБ РФ | Перейти в медиабанкФСБ России задержала колумбийских наемников, воевавших на стороне ВСУ
ФСБ России задержала колумбийских наемников, воевавших на стороне ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© РИА Новости / ФСБ РФ
Перейти в медиабанк
ФСБ России задержала колумбийских наемников, воевавших на стороне ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. МИД Колумбии сообщил, что уже предпринимаются меры по борьбе с вербовкой граждан страны для участия в вооруженных конфликтах за рубежом.
"Колумбия уже принимает меры по борьбе с вербовкой людей для участия в вооруженных конфликтах за рубежом", - говорится в публикации ведомства в соцсети X.
Колумбийский наемник Оскар Маурисио Лопес Бланко - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
В ДНР вынесли приговор наемнику из Колумбии, воевавшему за ВСУ
24 декабря 2025, 15:19
В тексте сообщается о создании межведомственной группы для борьбы с рисками участия колумбийцев в боевых действиях за границей, отмечается прогресс в работе над ратификацией конвенции по борьбе с наемничеством, а также ведущееся сотрудничество по линии ООН.
Конгресс Колумбии 3 декабря одобрил законопроект, ратифицирующий Международную конвенцию против вербовки, использования, финансирования и обучения наемников 1989 года. Инициативу внесли министерства иностранных дел и обороны. Ее направят на рассмотрение в конституционный суд, после чего документ должен будет подписать колумбийский президент Густаво Петро.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.
Минобороны России неоднократно заявляло, что Киев использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик.
Максим Данильчук - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Иностранные наемники перестали подчиняться командиру бригады ВСУ
19 декабря 2025, 06:33
 
В миреКолумбияУкраинаКиевГуставо ПетроООНВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала