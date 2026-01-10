Лидер колумбийских повстанцев призвал группировки объединяться из-за США

МЕХИКО, 10 янв - РИА Новости. Главарь крупнейшей группировки выходцев из бывших Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК/FARC) по прозвищу Иван Мордиcко призвал повстанческие группировки к созданию "единого блока" на фоне военных действий США в соседней Венесуэле.
"Командирам Армии национального освобождения, "Второй Маркеталии", Народно-освободительной армии и Национального координационного комитета Боливарианской армии: мы не разрозненные силы, мы наследники одного и того же дела. Давайте утвердим единство в действии и выкуем великий повстанческий блок, который заставит отступить врагов Великой родины", - заявил Мордиско в обращении, которое опубликовала в своем блоге в Х радиостанция Blu Radio.
"Это сапог, который стремится растоптать наш суверенитет, наше достоинство и наше право на самоопределение. Мы знаем, что между нами существуют различия, унаследованные из прошлого, которые до сих пор пульсируют среди нас. Но сегодня мы смотрим на одного и того же врага. Ту же тень интервенционистского орла", - добавил Мордиско.
Боевик призвал лидеров группировок провести "саммит повстанческих командиров Колумбии и всей нашей Америки" для того, чтобы прекратить "военные интервенции, экономическое удушение, культурное господство - все формы империалистической агрессии".
Президент Колумбии Густаво Петро ранее заявил в интервью испанской País, что президент США Дональд Трамп в личном телефонном разговоре сообщил ему о намерении провести военную операцию против страны. По словам Петро, после недавних событий в Венесуэле он всерьез опасался, что в отношении него может быть реализован схожий сценарий, как в случае с Николасом Мадуро. Однако возможность военного вмешательства была "заморожена".
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к наркотерроризму и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. Уже 5 января Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.