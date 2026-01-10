Рейтинг@Mail.ru
Лидер колумбийских повстанцев призвал группировки объединяться из-за США - РИА Новости, 10.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:46 10.01.2026 (обновлено: 02:47 10.01.2026)
https://ria.ru/20260110/kolumbiya-2067069096.html
Лидер колумбийских повстанцев призвал группировки объединяться из-за США
Лидер колумбийских повстанцев призвал группировки объединяться из-за США - РИА Новости, 10.01.2026
Лидер колумбийских повстанцев призвал группировки объединяться из-за США
Главарь крупнейшей группировки выходцев из бывших Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК/FARC) по прозвищу Иван Мордиcко призвал повстанческие группировки РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T02:46:00+03:00
2026-01-10T02:47:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
колумбия
николас мадуро
густаво петро
дональд трамп
революционные вооруженные силы колумбии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034741224_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7580e519cabe719cea2890b2f7c015b5.jpg
https://ria.ru/20260110/kolumbiya-2067068212.html
https://ria.ru/20260107/kolumbiya-2066690690.html
https://ria.ru/20260110/peregovory-2067065825.html
сша
венесуэла
колумбия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034741224_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_fba12013cade18accbbda70ec246845c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, венесуэла, колумбия, николас мадуро, густаво петро, дональд трамп, революционные вооруженные силы колумбии, оон
В мире, США, Венесуэла, Колумбия, Николас Мадуро, Густаво Петро, Дональд Трамп, Революционные вооруженные силы Колумбии, ООН
Лидер колумбийских повстанцев призвал группировки объединяться из-за США

Лидер колумбийских повстанцев призвал группировки объединяться перед угрозой США

© AP Photo / Fernando VergaraФлаг Колумбии
Флаг Колумбии - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© AP Photo / Fernando Vergara
Флаг Колумбии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МЕХИКО, 10 янв - РИА Новости. Главарь крупнейшей группировки выходцев из бывших Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК/FARC) по прозвищу Иван Мордиcко призвал повстанческие группировки к созданию "единого блока" на фоне военных действий США в соседней Венесуэле.
"Командирам Армии национального освобождения, "Второй Маркеталии", Народно-освободительной армии и Национального координационного комитета Боливарианской армии: мы не разрозненные силы, мы наследники одного и того же дела. Давайте утвердим единство в действии и выкуем великий повстанческий блок, который заставит отступить врагов Великой родины", - заявил Мордиско в обращении, которое опубликовала в своем блоге в Х радиостанция Blu Radio.
Президент Колумбии Густаво Петро - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Президент Колумбии рассказал, зачем едет с визитом в США
Вчера, 02:19
Мордиcко назвал действия США против Венесуэлы не только нападением на братский народ, но и "прямым оскорблением всей Большой Родины".
"Это сапог, который стремится растоптать наш суверенитет, наше достоинство и наше право на самоопределение. Мы знаем, что между нами существуют различия, унаследованные из прошлого, которые до сих пор пульсируют среди нас. Но сегодня мы смотрим на одного и того же врага. Ту же тень интервенционистского орла", - добавил Мордиско.
Боевик призвал лидеров группировок провести "саммит повстанческих командиров Колумбии и всей нашей Америки" для того, чтобы прекратить "военные интервенции, экономическое удушение, культурное господство - все формы империалистической агрессии".
Президент Колумбии Густаво Петро ранее заявил в интервью испанской País, что президент США Дональд Трамп в личном телефонном разговоре сообщил ему о намерении провести военную операцию против страны. По словам Петро, после недавних событий в Венесуэле он всерьез опасался, что в отношении него может быть реализован схожий сценарий, как в случае с Николасом Мадуро. Однако возможность военного вмешательства была "заморожена".
Президент Колумбии Густаво Петро - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Петро назвал обвинения со стороны Трампа следствием "старческого разума"
7 января, 03:57
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к наркотерроризму и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. Уже 5 января Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Делси Родригес - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Родригес провела переговоры с главами Бразилии, Колумбии и Испании
Вчера, 01:25
 
В миреСШАВенесуэлаКолумбияНиколас МадуроГуставо ПетроДональд ТрампРеволюционные вооруженные силы КолумбииООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала