Лидер колумбийских повстанцев призвал группировки объединяться из-за США

"Командирам Армии национального освобождения, "Второй Маркеталии", Народно-освободительной армии и Национального координационного комитета Боливарианской армии: мы не разрозненные силы, мы наследники одного и того же дела. Давайте утвердим единство в действии и выкуем великий повстанческий блок, который заставит отступить врагов Великой родины", - заявил Мордиско в обращении, которое опубликовала в своем блоге в Х радиостанция Blu Radio.

"Это сапог, который стремится растоптать наш суверенитет, наше достоинство и наше право на самоопределение. Мы знаем, что между нами существуют различия, унаследованные из прошлого, которые до сих пор пульсируют среди нас. Но сегодня мы смотрим на одного и того же врага. Ту же тень интервенционистского орла", - добавил Мордиско.