02:19 10.01.2026 (обновлено: 10:45 10.01.2026)
Президент Колумбии рассказал, зачем едет с визитом в США
Президент Колумбии рассказал, зачем едет с визитом в США
Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что его предстоящий визит в Вашингтон связан с желанием прекратить войну. РИА Новости, 10.01.2026
в мире, венесуэла, сша, вашингтон (штат), николас мадуро, густаво петро, дональд трамп, оон, удары сша по венесуэле, колумбия
Президент Колумбии рассказал, зачем едет с визитом в США

Президент Колумбии Петро заявил, что едет в США, чтобы остановить мировую войну

Президент Колумбии Густаво Петро
Президент Колумбии Густаво Петро
© AP Photo / Ivan Valencia
Президент Колумбии Густаво Петро. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что его предстоящий визит в Вашингтон связан с желанием прекратить войну.
"Остановить мировую войну", — ответил он на соответствующий вопрос в интервью американскому телеканалу CBS.
Флаг Колумбии - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Лидер колумбийских повстанцев призвал группировки объединяться из-за США
Вчера, 02:46

После атаки на Венесуэлу Трамп назвал Колумбию "очень больной страной", обвинил Петро в производстве и продаже кокаина Соединенным Штатам и допустил возможность военной операции против Боготы.

Накануне президент США анонсировал встречу с колумбийским лидером в первую неделю февраля. В четверг они провели телефонный разговор. Как рассказал Петро в интервью газете País, после похищения президента Венесуэлы Николаса Мадуро он всерьез опасался, что с ним может произойти то же самое.
Президент Колумбии Густаво Петро - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Президент Колумбии опубликовал "говорящее" послание Трампу
8 января, 12:08

Военная операция США против Венесуэлы

В ночь на 3 января в Каракасе прогремели взрывы. Как заявил Трамп, Штаты нанесли по городу масштабные удары, а президента Николаса Мадуро и его супругу захватили и вывезли из страны на корабле. Сейчас они находятся в следственном изоляторе в Бруклине.
Венесуэльские власти считают, что цель нападения США — получение контроля над нефтью и минеральными ресурсами. Как заявил глава МИД страны Иван Хиль Пинто, атака привела к жертвам среди мирных жителей и военных.
Суд в Нью-Йорке уже провел первое заседание по делу Мадуро. Ему грозит до четырех пожизненных сроков по обвинениям в "заговоре, связанном с наркотеррористической деятельностью, контрабанде кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств и заговоре для их применения против Соединенных Штатов". Политик отказался признать вину. Следующее слушание назначено на 17 марта.
Россия выразила глубокую озабоченность произошедшим, а также подтвердила солидарность с народом Венесуэлы и поддержку ее курса на защиту национальных интересов. В Москве назвали похищение Мадуро неприемлемым посягательством на суверенитет государства и призвали американское руководство освободить президента и его жену.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
На одном полушарии Трамп далеко не уедет
Вчера, 08:00
 
