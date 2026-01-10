Президент Колумбии рассказал, зачем едет с визитом в США

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Президент Колумбии Густаво Петро Президент Колумбии Густаво Петро заявил , что его предстоящий визит в Вашингтон связан с желанием прекратить войну.

"Остановить мировую войну", — ответил он на соответствующий вопрос в интервью американскому телеканалу CBS.

После атаки на Венесуэлу Трамп назвал Колумбию "очень больной страной", обвинил Петро в производстве и продаже кокаина Соединенным Штатам и допустил возможность военной операции против Боготы.

Накануне президент США анонсировал встречу с колумбийским лидером в первую неделю февраля. В четверг они провели телефонный разговор. Как рассказал Петро в интервью газете País, после похищения президента Венесуэлы Николаса Мадуро он всерьез опасался, что с ним может произойти то же самое.

Военная операция США против Венесуэлы

В ночь на 3 января в Каракасе прогремели взрывы. Как заявил Трамп, Штаты нанесли по городу масштабные удары, а президента Николаса Мадуро и его супругу захватили и вывезли из страны на корабле. Сейчас они находятся в следственном изоляторе в Бруклине.

Венесуэльские власти считают, что цель нападения США — получение контроля над нефтью и минеральными ресурсами. Как заявил глава МИД страны Иван Хиль Пинто, атака привела к жертвам среди мирных жителей и военных.

Суд в Нью-Йорке уже провел первое заседание по делу Мадуро. Ему грозит до четырех пожизненных сроков по обвинениям в "заговоре, связанном с наркотеррористической деятельностью, контрабанде кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств и заговоре для их применения против Соединенных Штатов". Политик отказался признать вину. Следующее слушание назначено на 17 марта.