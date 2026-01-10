https://ria.ru/20260110/kolumbiya-2067068212.html
Президент Колумбии рассказал, зачем едет с визитом в США
Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что его предстоящий визит в Вашингтон связан с желанием прекратить войну. РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T10:45:00+03:00
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости.
Президент Колумбии Густаво Петро заявил
, что его предстоящий визит в Вашингтон связан с желанием прекратить войну.
"Остановить мировую войну", — ответил он на соответствующий вопрос в интервью американскому телеканалу CBS.
После атаки на Венесуэлу Трамп назвал Колумбию "очень больной страной", обвинил Петро в производстве и продаже кокаина Соединенным Штатам и допустил возможность военной операции против Боготы.
Накануне президент США
анонсировал встречу с колумбийским лидером в первую неделю февраля. В четверг они провели телефонный разговор. Как рассказал Петро
в интервью газете País, после похищения президента Венесуэлы
Николаса Мадуро он всерьез опасался, что с ним может произойти то же самое.
Военная операция США против Венесуэлы
В ночь на 3 января в Каракасе прогремели взрывы. Как заявил Трамп, Штаты нанесли по городу масштабные удары, а президента Николаса Мадуро и его супругу захватили и вывезли из страны на корабле. Сейчас они находятся в следственном изоляторе в Бруклине.
Венесуэльские власти считают, что цель нападения США — получение контроля над нефтью и минеральными ресурсами. Как заявил глава МИД страны Иван Хиль Пинто, атака привела к жертвам среди мирных жителей и военных.
Суд в Нью-Йорке уже провел первое заседание по делу Мадуро. Ему грозит до четырех пожизненных сроков по обвинениям в "заговоре, связанном с наркотеррористической деятельностью, контрабанде кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств и заговоре для их применения против Соединенных Штатов". Политик отказался признать вину. Следующее слушание назначено на 17 марта.
Россия
выразила глубокую озабоченность произошедшим, а также подтвердила солидарность с народом Венесуэлы и поддержку ее курса на защиту национальных интересов. В Москве назвали похищение Мадуро неприемлемым посягательством на суверенитет государства и призвали американское руководство освободить президента и его жену.