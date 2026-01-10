Два самолета рейсом в Шереметьево остались в Екатеринбурге из-за непогоды

"В связи с введенными столичным аэропортом "Шереметьево" ограничениями на прилет из-за аномальных погодных явлений в московском регионе, ряд рейсов выполняется не по расписанию. Два самолета, следующих в "Шереметьево", по решению экипажей сегодня утром еще на этапе подготовки к вылету вынуждены были вернуться на места стоянки в нашем аэропорту", – говорится в сообщении уральской авиагавани.