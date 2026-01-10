Рейтинг@Mail.ru
Два самолета рейсом в Шереметьево остались в Екатеринбурге из-за непогоды
08:26 10.01.2026 (обновлено: 09:01 10.01.2026)
Два самолета рейсом в Шереметьево остались в Екатеринбурге из-за непогоды
Два самолета рейсом в Шереметьево остались в Екатеринбурге из-за непогоды - РИА Новости, 10.01.2026
Два самолета рейсом в Шереметьево остались в Екатеринбурге из-за непогоды
Ряд рейсов выполняются не по расписанию в екатеринбургском аэропорту "Кольцово" из-за введенных ограничений в столичном "Шереметьево", два самолета вернулись на РИА Новости, 10.01.2026
Шереметьево (аэропорт), Екатеринбург, Москва, Снегопад в Москве, Аэрофлот, Уральские авиалинии
Шереметьево (аэропорт), Екатеринбург, Москва, Снегопад в Москве, Аэрофлот, Уральские авиалинии
Два самолета рейсом в Шереметьево остались в Екатеринбурге из-за непогоды

Два самолета рейсом в Москву остались в Екатеринбурге из-за непогоды в столице

© Фото : wikimedia / ФальшивомонетчикАэропорт "Кольцово" в Екатеринбурге
Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© Фото : wikimedia / Фальшивомонетчик
Аэропорт "Кольцово" в Екатеринбурге. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 янв – РИА Новости. Ряд рейсов выполняются не по расписанию в екатеринбургском аэропорту "Кольцово" из-за введенных ограничений в столичном "Шереметьево", два самолета вернулись на место стоянки, сообщила пресс-служба "Кольцово".
Аэропорт "Шереметьево" информировал о закрытии на прилет воздушных судов в 05.00 мск. Ограничения продлятся до 10.00 мск. Рейсы на вылет выполняются в полном объеме. Ранее в субботу аэропорт "Шереметьево" объявлял о закрытии на прилет воздушных судов в связи с неблагоприятными погодными условиями.
"В связи с введенными столичным аэропортом "Шереметьево" ограничениями на прилет из-за аномальных погодных явлений в московском регионе, ряд рейсов выполняется не по расписанию. Два самолета, следующих в "Шереметьево", по решению экипажей сегодня утром еще на этапе подготовки к вылету вынуждены были вернуться на места стоянки в нашем аэропорту", – говорится в сообщении уральской авиагавани.
Там отметили, что "Кольцово" работает штатно, обстановка в зонах ожидания спокойная, с пассажирами работают представители авиакомпаний.
Судя по информации с онлайн-табло "Кольцово", на данный момент задерживаются два рейса из Екатеринбурга в Москву авиакомпаний "Уральские авиалинии" и "Аэрофлот", один рейс в столицу "Аэрофлота" отменен.
Туристы - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Отдых за границей в новогодние каникулы подешевел для россиян
Вчера, 08:24
 
Шереметьево (аэропорт)ЕкатеринбургМоскваСнегопад в МосквеАэрофлотУральские авиалинии
 
 
