Два самолета рейсом в Шереметьево остались в Екатеринбурге из-за непогоды

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 янв – РИА Новости. Ряд рейсов выполняются не по расписанию в екатеринбургском аэропорту "Кольцово" из-за введенных ограничений в столичном "Шереметьево", два самолета вернулись на место стоянки, сообщила пресс-служба "Кольцово".
Аэропорт "Шереметьево" информировал о закрытии на прилет воздушных судов в 05.00 мск. Ограничения продлятся до 10.00 мск. Рейсы на вылет выполняются в полном объеме. Ранее в субботу аэропорт "Шереметьево" объявлял о закрытии на прилет воздушных судов в связи с неблагоприятными погодными условиями.
"В связи с введенными столичным аэропортом "Шереметьево" ограничениями на прилет из-за аномальных погодных явлений в московском регионе, ряд рейсов выполняется не по расписанию. Два самолета, следующих в "Шереметьево", по решению экипажей сегодня утром еще на этапе подготовки к вылету вынуждены были вернуться на места стоянки в нашем аэропорту", – говорится в сообщении уральской авиагавани.
Там отметили, что "Кольцово" работает штатно, обстановка в зонах ожидания спокойная, с пассажирами работают представители авиакомпаний.
Судя по информации с онлайн-табло "Кольцово", на данный момент задерживаются два рейса из Екатеринбурга в Москву авиакомпаний "Уральские авиалинии" и "Аэрофлот", один рейс в столицу "Аэрофлота" отменен.