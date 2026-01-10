Рейтинг@Mail.ru
00:36 10.01.2026
https://ria.ru/20260110/kndr-2067062513.html
СМИ: КНДР заявила, что Южная Корея нарушила ее воздушное пространство
СМИ: КНДР заявила, что Южная Корея нарушила ее воздушное пространство
КНДР заявила, что Южная Корея нарушила ее воздушное пространство с помощью беспилотника 4 января, Пхеньян обещает ответные меры, передает южнокорейское... РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T00:36:00+03:00
2026-01-10T00:36:00+03:00
в мире
кндр
южная корея
пхеньян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901047069_0:104:2988:1785_1920x0_80_0_0_786d7bde41023d8d118c65e68e170e82.jpg
https://ria.ru/20260105/koreja-2066447458.html
кндр
южная корея
пхеньян
в мире, кндр, южная корея, пхеньян
В мире, КНДР, Южная Корея, Пхеньян
СМИ: КНДР заявила, что Южная Корея нарушила ее воздушное пространство

Ренхап: КНДР заявила о нарушении БПЛА Южной Кореи ее воздушного пространства

© РИА Новости / Мария Фролова | Перейти в медиабанкЦентральная площадь имени основателя КНДР Ким Ир Сена в Пхеньяне
Центральная площадь имени основателя КНДР Ким Ир Сена в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© РИА Новости / Мария Фролова
Перейти в медиабанк
Центральная площадь имени основателя КНДР Ким Ир Сена в Пхеньяне. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. КНДР заявила, что Южная Корея нарушила ее воздушное пространство с помощью беспилотника 4 января, Пхеньян обещает ответные меры, передает южнокорейское агентство Рёнхап.
"Северная Корея обвиняет Южную Корею во вторжении беспилотника и угрожает контрмерами", - передает агентство.
В свою очередь, агентство Рейтер со ссылкой на Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) КНДР добавляет, что беспилотнику, взлетевшему в районе южнокорейского Инчхона, "было позволено" пролететь восемь километров, прежде чем его сбили силы КНДР в своем воздушном пространстве. Как отмечается, КНДР также назвала Южную Корею наиболее враждебно настроенным к Пхеньяну врагом и возложила ответственность на южнокорейские власти за эскалацию напряженности.
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Южная Корея назвала заявления КНДР антиамериканской риторикой
5 января, 10:58
 
В миреКНДРЮжная КореяПхеньян
 
 
