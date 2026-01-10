https://ria.ru/20260110/kndr-2067062513.html
СМИ: КНДР заявила, что Южная Корея нарушила ее воздушное пространство
КНДР заявила, что Южная Корея нарушила ее воздушное пространство с помощью беспилотника 4 января, Пхеньян обещает ответные меры, передает южнокорейское... РИА Новости, 10.01.2026
СМИ: КНДР заявила, что Южная Корея нарушила ее воздушное пространство
Ренхап: КНДР заявила о нарушении БПЛА Южной Кореи ее воздушного пространства