https://ria.ru/20260110/kiev-2067164082.html
Жители села под Киевом перекрыли дорогу из-за отключенного света
Жители села под Киевом перекрыли дорогу из-за отключенного света - РИА Новости, 10.01.2026
Жители села под Киевом перекрыли дорогу из-за отключенного света
Жители села Софиевская Борщаговка на окраине Киева перекрыли дорогу из-за отсутствующего почти двое суток электроснабжения, сообщило украинское новостное... РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T20:29:00+03:00
2026-01-10T20:29:00+03:00
2026-01-10T20:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/50078/26/500782693_0:157:2998:1843_1920x0_80_0_0_485e1f145b90c9f88837387188c50ee9.jpg
https://ria.ru/20260110/ukraina-2067121319.html
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/50078/26/500782693_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_178da7785ee1b1ba4e56d3b23c5f78a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина
Жители села под Киевом перекрыли дорогу из-за отключенного света
Жители села на окраине Киева перекрыли дорогу из-за отсутствия света
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Жители села Софиевская Борщаговка на окраине Киева перекрыли дорогу из-за отсутствующего почти двое суток электроснабжения, сообщило украинское новостное агентство УНИАН.
"В Софиевской Борщаговке под Киевом
люди перекрыли дорогу из-за того, что у них нет света около 40 часов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.
В пятницу городские власти сообщили, что левый берег в Киеве частично остался без электроснабжения, были введены ограничения в работе метро, а электротранспорт заменили на дополнительные автобусы. Позднее стало известно о проблемах с отоплением в девяти районах украинской столицы. Также компания "Киевводоканал" сообщила об отключениях водоснабжения на левом берегу и в Печерском районе Киева на фоне отсутствия электричества на объектах водопроводной инфраструктуры.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины
10 октября 2025 года. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.