Жители села под Киевом перекрыли дорогу из-за отключенного света
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:29 10.01.2026
Жители села под Киевом перекрыли дорогу из-за отключенного света
Жители села под Киевом перекрыли дорогу из-за отключенного света - РИА Новости, 10.01.2026
Жители села под Киевом перекрыли дорогу из-за отключенного света
Жители села Софиевская Борщаговка на окраине Киева перекрыли дорогу из-за отсутствующего почти двое суток электроснабжения, сообщило украинское новостное... РИА Новости, 10.01.2026
Жители села под Киевом перекрыли дорогу из-за отключенного света

Жители села на окраине Киева перекрыли дорогу из-за отсутствия света

Линия электропередач
Линия электропередач
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Линия электропередач. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Жители села Софиевская Борщаговка на окраине Киева перекрыли дорогу из-за отсутствующего почти двое суток электроснабжения, сообщило украинское новостное агентство УНИАН.
"В Софиевской Борщаговке под Киевом люди перекрыли дорогу из-за того, что у них нет света около 40 часов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.
В пятницу городские власти сообщили, что левый берег в Киеве частично остался без электроснабжения, были введены ограничения в работе метро, а электротранспорт заменили на дополнительные автобусы. Позднее стало известно о проблемах с отоплением в девяти районах украинской столицы. Также компания "Киевводоканал" сообщила об отключениях водоснабжения на левом берегу и в Печерском районе Киева на фоне отсутствия электричества на объектах водопроводной инфраструктуры.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября 2025 года. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
Флаг Украины
В Харькове ввели графики аварийных отключений света
Вчера, 14:37
 
