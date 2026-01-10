В киевском метро увеличили интервал движения поездов

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Интервал движения поездов в метрополитене Киева увеличили до 10-12 минут в связи с аварийными отключениями электричества, сообщает в субботу киевская городская государственная администрация.
Ранее городская администрация сообщала о введении аварийных отключений электроэнергии в Киеве и Киевской области.
«
"В связи со сложной энергетической ситуацией в городе... в Киевском метрополитене вынужденно уменьшено количество поездов на линиях. На данный момент время ожидания поездов на всех трех линиях составляет 10-12 минут", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.
В пятницу городские власти сообщили, что левый берег в Киеве частично остался без электроснабжения, были введены ограничения в работе метро, а электротранспорт заменили на дополнительные автобусы. Позднее стало известно о проблемах с отоплением в девяти районах украинской столицы. Также компания "Киевводоканал" сообщила об отключениях водоснабжения на левом берегу и в Печерском районе Киева на фоне отсутствия электричества на объектах водопроводной инфраструктуры.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября 2025 года. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
Левый берег Киева остался без электроэнергии
9 января, 09:30