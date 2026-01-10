https://ria.ru/20260110/kiev-2067112532.html
В Киеве ввели аварийные отключения электроэнергии
Аварийные отключения электроэнергии ввели в Киеве и Киевской области, сообщает в субботу киевская городская государственная администрация. РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T13:16:00+03:00
2026-01-10T13:16:00+03:00
2026-01-10T13:16:00+03:00
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Аварийные отключения электроэнергии ввели в Киеве и Киевской области, сообщает в субботу киевская городская государственная администрация.
"По команде НЭК "Укрэнерго" в городе введены аварийные отключения электроэнергии", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.
Власти добавили, что была остановлена работа систем водоснабжения, отопления и электротранспорта.
В пятницу киевские власти сообщили, что левый берег Киева
частично остался без электроснабжения, были введены ограничения в работе метро, а электротранспорт заменили на дополнительные автобусы. Позднее стало известно о проблемах с отоплением в девяти районах украинской столицы. Также компания "Киевводоканал" сообщила об отключениях водоснабжения на левом берегу и в Печерском районе Киева на фоне отсутствия электричества на объектах водопроводной инфраструктуры.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины
10 октября 2025 года. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.