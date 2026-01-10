Орлу. Определенно, долго так продолжаться не могло. Киевский режим давно просил: удары по резиденции на Валдае , продолжающиеся попытки достать-таки Москву беспилотниками, наконец, удары по Белгороду

Что ж, ищите — и обрящете.

Небо над Львовской областью рассекли вспышки, подобные молниям, а после взрывов его залил багрянец. Украина добилась второго применения "Орешника".

И пока на западе Украины было светло как днем, Киев тонул во мраке. Кадры, как после очередного российского удара украинская столица погружается во тьму, довольно быстро облетели соцсети.

Наутро Министерство обороны отчиталось о событиях минувшей ночи. Случившееся назвали ответом на попытку атаковать резиденцию президента России

"Нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и морского базирования, в том числе подвижным грунтовым ракетным комплексом средней дальности "Орешник", а также ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам на территории Украины. Цели удара достигнуты", — отметили в ведомстве.

Удалось поразить предприятия по производству беспилотников и объекты критической инфраструктуры.

За по-военному сухим отчетом скрываются сразу два момента.

Начнем с того, что российские войска продемонстрировали, что дальнейшее продолжение боевых действий киевским режимом может обернуться катастрофой для украинских городов. В Киеве, по данным украинской стороны, без отопления остались около шести тысяч жилых домов. Во многих из них к тому же не было света и воды.

Коммунальщики из-за морозов вынуждены сливать воду — по данным украинских СМИ, на такие меры пошли в Соломенском, Голосеевском, Деснянском, Дарницком и Днепровском районах. Это буквально пол-Киева с двумя миллионами жителей.

Делается это для того, чтобы вода не замерзла и льдом не разворотило трубы.

Что будут делать эти люди без отопления? Правильно — подключать обогреватели. А значит, и без того переживающая не лучшие дни энергосистема украинской столицы столкнется с новой проблемой.

На этом фоне мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей выезжать из города.

Причем отдельные эксперты утверждают, что для заполнения системы водой придется ждать повышения температуры, а на украинскую столицу идут морозы до минус 17 градусов.

Конечно, Киев в состоянии восстановиться от такого ущерба. Вот только, во-первых, это займет время. Во-вторых — это последствия одного, пусть и массированного, удара. Что ждет город, если они станут регулярными? При этом результат достигнут таким количеством вооружений, которое не сказывается существенно на запасах в российских арсеналах.

Так что позапрошлая ночь стала демонстрацией не только возможностей российских войск, но и хрупкости украинской энергосистемы.

При этом есть еще одно обстоятельство, на которое хочется обратить внимание. А вернее, предположение.

Думается, что Львовская область была выбрана не случайно для удара "Орешником". Ракета пролетела над всей Украиной за считаные минуты и поразила цель буквально на пороге НАТО . Украинская ПВО полностью обеспечивается Североатлантическим альянсом, и более совершенные комплексы, которых нет у ВСУ , имеются только у США . Минувшая ночь продемонстрировала полную неспособность всего Запада противостоять этому оружию. Которое, как мы знаем, может оснащаться ядерной боевой частью.

И на Украине верно растолковали — "Орешник" летел не только по их душу, но и как предупреждение европейцам. То, что долетело до порога, с легкостью может через него переступить.

Так что теперь и Киеву, и европейским столицам есть над чем задуматься — например, о цене дальнейших попыток сделать бессмысленными переговоры, добавляя в дорожную карту по урегулированию заведомо невыполнимые условия.