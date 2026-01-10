https://ria.ru/20260110/khokkey-2067077871.html
Овечкин забил 916-й гол в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги
Овечкин забил 916-й гол в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги - РИА Новости Спорт, 10.01.2026
Овечкин забил 916-й гол в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил 916-ю шайбу в карьере в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и обновил... РИА Новости Спорт, 10.01.2026
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
вашингтон кэпиталз
александр овечкин
национальная хоккейная лига (нхл), вашингтон кэпиталз, александр овечкин
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Вашингтон Кэпиталз, Александр Овечкин
Овечкин забил 916-й гол в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги
Овечкин забросил 916-ю шайбу в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги