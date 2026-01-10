https://ria.ru/20260110/kharkov-2067144555.html
В Харькове и Чернигове прогремели взрывы
В Харькове вечером прогремели взрывы, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 10.01.2026
Серия взрывов прогремела в Харькове и еще один в Чернигове