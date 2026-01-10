Рейтинг@Mail.ru
В Харькове и Чернигове прогремели взрывы - РИА Новости, 10.01.2026
17:49 10.01.2026 (обновлено: 19:22 10.01.2026)
В Харькове и Чернигове прогремели взрывы
В Харькове вечером прогремели взрывы, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 10.01.2026
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В Харькове вечером прогремели взрывы, сообщил украинский телеканал "Общественное".
Харькове прозвучала серия взрывов", — говорится в публикации в Telegram-канале.
В Харькове ввели графики аварийных отключений света
Вчера, 14:37
Мэр города Игорь Терехов заявил о повреждении объекта инфраструктуры в Слободском районе. Деталей о сооружении и характере повреждений он не привел.
Еще один взрыв прогремел в Чернигове, на севере Украины.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту. Армия бьет по местам расположения личного состава противника, техники и наемников, а также по территориальным центрам комплектования, объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что целями не становятся жилые дома и социальные учреждения.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
