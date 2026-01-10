Рейтинг@Mail.ru
Юрист объяснил, какие переводы на карту лучше не принимать
02:17 10.01.2026
Юрист объяснил, какие переводы на карту лучше не принимать
Юрист объяснил, какие переводы на карту лучше не принимать
Сам по себе перевод средств на карту не означает какого-либо нарушения, но ФНС мониторит такие транзакции на предмет выявления фактов неуплаты налогов,... РИА Новости, 10.01.2026
общество
федеральная налоговая служба (фнс россии)
https://ria.ru/20251206/blokirovka-2060236252.html
2026
1920
1920
true
федеральная налоговая служба (фнс россии)
Федеральная налоговая служба (ФНС России)
Юрист объяснил, какие переводы на карту лучше не принимать

Юрист Мирзоев: ФНС может взыскать штраф при переводе денег на карту

МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Сам по себе перевод средств на карту не означает какого-либо нарушения, но ФНС мониторит такие транзакции на предмет выявления фактов неуплаты налогов, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор Национальной юридической компании "Митра" Юрий Мирзоев.
Под подозрение попадают переводы, которые выглядят, как оплата услуг или получение платы за сданное в аренду жилье.
"Если вы оказали услугу (дизайн, программирование, консультации, репетиторство, ремонт) или продали товар, сдали имущество в аренду и получили оплату на карту, это ваш доход", — пояснил юрист.
Сомнение вызывают суммы, получаемые от одной компании через определенные промежутки времени – они похожи на незадекларированные подработки.
Штраф за уклонение от налогов составляет от 20 до 40% от недоплаченной суммы. У ФНС есть масса возможностей выявить сомнительные переводы, поэтому лучше легализовать доходы, например, через самозанятость, заключил Мирзоев.
Экономист объяснил, как перевести деньги без блокировки
6 декабря 2025
Федеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
