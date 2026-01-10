https://ria.ru/20260110/karlson-2067062904.html
Такер Карлсон после критики Трампа посетил его встречу с нефтяниками
Такер Карлсон после критики Трампа посетил его встречу с нефтяниками - РИА Новости, 10.01.2026
Такер Карлсон после критики Трампа посетил его встречу с нефтяниками
Консервативный журналист Такер Карлсон оказался среди гостей встречи президента США Дональда Трампа с руководителями крупнейших американских нефтяных компаний,... РИА Новости, 10.01.2026
РИА Новости
РИА Новости
Такер Карлсон после критики Трампа посетил его встречу с нефтяниками
Такер Карлсон после критики политики Трампа посетил его встречу с нефтяниками
© AP Photo / Ross D. FranklinТакер Карлсон