Канадцы опасаются, что станут следующей целью Трампа, сообщает Bloomberg - РИА Новости, 10.01.2026
19:18 10.01.2026
Канадцы опасаются, что станут следующей целью Трампа, сообщает Bloomberg
Канадцы опасаются, что станут следующей целью Трампа, сообщает Bloomberg - РИА Новости, 10.01.2026
Канадцы опасаются, что станут следующей целью Трампа, сообщает Bloomberg
Канадцы опасаются, что их страна станет следующей целью президента США Дональда Трампа после Венесуэлы и Гренландии, передает агентство Блумберг. РИА Новости, 10.01.2026
в мире
сша
венесуэла
канада
ларс лёкке расмуссен
джастин трюдо
дональд трамп
оон
2026
В мире, США, Венесуэла, Канада, Ларс Лёкке Расмуссен, Джастин Трюдо, Дональд Трамп, ООН
Канадцы опасаются, что станут следующей целью Трампа, сообщает Bloomberg

Bloomberg: угрозы Трампа к Венесуэле и Гренландии заставляют Канаду опасаться

CC BY 2.0 / Matt Boman / Canadian FlagФлаг Канады
Флаг Канады - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
CC BY 2.0 / Matt Boman / Canadian Flag
Флаг Канады. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Канадцы опасаются, что их страна станет следующей целью президента США Дональда Трампа после Венесуэлы и Гренландии, передает агентство Блумберг.
В 2025 году Трамп называл ушедшего в отставку премьер-министра Канады Джастина Трюдо "губернатором великого штата Канада" на фоне разногласий по вопросу возможного введения Соединенными Штатами тарифов на канадские товары. Позже Трамп заявил, что Канада могла бы избежать введенных Вашингтоном торговых пошлин и получить военную защиту, если бы вошла в состав США.
Город Нуук на острове Гренландия - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
"Это Россия". В США внезапно высказались о планах на Гренландию
Вчера, 16:11
"Угрозы Трампа в отношении Венесуэлы и Гренландии заставляют Канаду опасаться, что она станет следующей жертвой", - пишет агентство.
Отмечается, что в Канаде существуют опасения, что Трамп может применить "военное принуждение" против Канады для того, чтобы она согласилась со всеми требованиями Вашингтона.
В декабре 2025 года президент США Дональд Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Позднее губернатор подтвердил намерение Соединенных Штатов сделать остров своей частью. Глава датского МИД Ларс Лёкке Расмуссен тогда же указал, что крайне возмущен заявлениями нового спецпосланника США, в связи с чем вызовет посла Штатов в Копенгагене и потребует объяснений. Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их общей территориальной целостности.
Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, Мадуро и Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу, в том числе, для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Дания — Америке: "Гренландия не продается! Кстати, а сколько заплатите?"
9 января, 08:00
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности венесуэльского президента и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия Соединенных Штатов и МИД КНДР.
Флаг Канады - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Премьер Канады высказался о захвате Мадуро
4 января, 02:21
 
В мире, США, Венесуэла, Канада, Ларс Лёкке Расмуссен, Джастин Трюдо, Дональд Трамп, ООН
 
 
