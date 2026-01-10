Рейтинг@Mail.ru
04:22 10.01.2026 (обновлено: 11:03 10.01.2026)
В Финляндии набросились на Каллас после удара "Орешником"
В Финляндии набросились на Каллас после удара "Орешником"
2026-01-10T04:22:00+03:00
2026-01-10T11:03:00+03:00
В Финляндии набросились на Каллас после удара "Орешником"

Профессор Туомас Малинен призвал Каллас перестать разжигать войну на Украине

© AP Photo / Virginia MayoКая Каллас
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Кая Каллас. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас должна способствовать установлению мира на Украине вместо того, чтобы говорить об угрозе со стороны России, с таким призывом после удара ВС России "Орешником" по Украине выступил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.
«
"Против "Орешника" нет защиты. Если бы у вас еще оставались хоть капля порядочности и морали, Вы бы сейчас добивались мира. Но нет, Вы хотите полного уничтожения Украины. Злая вы ведьма", — написал он в соцсети Х в ответ на заявления Каллас о якобы эскалации конфликта со стороны Москвы.
Момент удара комплекса Орешник по украинским критическим объектам. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Удар "Орешником" вызвал истерику в США
Вчера, 01:12
В пятницу в Минобороны сообщили, что российские войска применили гиперзвуковые ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина.
СМИ писали о серии взрывов в Киеве и Львове. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе есть повреждения критической инфраструктуры. Также в некоторых районах наблюдаются перебои с электричеством.
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
"Радуйтесь, болваны": в Киеве выступили с призывом после удара "Орешником"
Вчера, 02:29
 
