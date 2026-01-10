Дебютная шайба Кузнецова за "Салават Юлаев" помогла обыграть "Барыс" в КХЛ

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Уфимский "Салават Юлаев" нанес поражение казахстанскому "Барысу" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в субботу в Уфе, закончилась победой хозяев со счетом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0). У победителей отличились Егор Сучков (1-я минута), Евгений Кузнецов (46), для которого эта шайба стала первой после перехода в уфимскую команду, а также Максим Кузнецов (54). В составе гостей голом отметился Динмухамед Кайыржан (27).
10 января 2026 • начало в 14:30
Завершен
01:00 • Егор Сучков
(Евгений Кузнецов, Alexander Zharovsky)
05:14 • Евгений Кузнецов
(Шелдон Ремпал, Alexander Zharovsky)
13:37 • Maxim Kuznetsov
(Artyom Gorshkov, Владислав Ефремов)
06:43 • Динмухамед Каиржан
(Алихан Асетов, Дмитрий Бреус)
Евгений Кузнецов, также сделавший результативную передачу в эпизоде с голом Сучкова, провел второй матч за "Салават Юлаев". В его активе 3 очка (1 гол + 2 передачи) в двух играх.
В январе уфимцы заключили контракт с Кузнецовым до конца сезона, предварительно забрав россиянина из списка отказов, куда его поместил магнитогорский "Металлург". Форвард, который ранее выступал в клубах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и "Каролина Харрикейнз", играл за магнитогорский клуб с 1 октября. В 15 матчах в составе "Металлурга" он забросил одну шайбу и сделал восемь результативных передач.
"Салават Юлаев" одержал третью победу подряд и, набрав 44 очка, идет на седьмой позиции в турнирной таблице Восточной конференции, где потерпевший третье поражение подряд "Барыс" с 36 баллами идет десятым. В следующем матче уфимская команда 13 января на выезде встретится с омским "Авангардом", а казахстанский клуб днем ранее на выезде сыграет с екатеринбургским "Автомобилистом".
