Дебютная шайба Кузнецова за "Салават Юлаев" помогла обыграть "Барыс" в КХЛ
Хоккей
Хоккей
 
16:49 10.01.2026 (обновлено: 17:58 10.01.2026)
Дебютная шайба Кузнецова за "Салават Юлаев" помогла обыграть "Барыс" в КХЛ
Дебютная шайба Кузнецова за "Салават Юлаев" помогла обыграть "Барыс" в КХЛ - РИА Новости Спорт, 10.01.2026
Дебютная шайба Кузнецова за "Салават Юлаев" помогла обыграть "Барыс" в КХЛ
Уфимский "Салават Юлаев" нанес поражение казахстанскому "Барысу" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 10.01.2026
спорт
уфа
евгений кузнецов
барыс
салават юлаев
металлург (магнитогорск)
национальная хоккейная лига (нхл)
континентальная хоккейная лига (кхл)
уфа
спорт, уфа, евгений кузнецов, барыс, салават юлаев, металлург (магнитогорск), национальная хоккейная лига (нхл), континентальная хоккейная лига (кхл)
Спорт, Уфа, Евгений Кузнецов, Барыс, Салават Юлаев, Металлург (Магнитогорск), Национальная хоккейная лига (НХЛ), Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Хоккей
Дебютная шайба Кузнецова за "Салават Юлаев" помогла обыграть "Барыс" в КХЛ

"Салават Юлаев" обыграл "Барыс" в матче регулярного чемпионата КХЛ

© Фото : соцсети ХК "Салават Юлаев"Евгений Кузнецов
Евгений Кузнецов - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© Фото : соцсети ХК "Салават Юлаев"
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Уфимский "Салават Юлаев" нанес поражение казахстанскому "Барысу" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в субботу в Уфе, закончилась победой хозяев со счетом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0). У победителей отличились Егор Сучков (1-я минута), Евгений Кузнецов (46), для которого эта шайба стала первой после перехода в уфимскую команду, а также Максим Кузнецов (54). В составе гостей голом отметился Динмухамед Кайыржан (27).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
10 января 2026 • начало в 14:30
Завершен
Салават Юлаев
3 : 1
Барыс
01:00 • Егор Сучков
(Евгений Кузнецов, Alexander Zharovsky)
05:14 • Евгений Кузнецов
(Шелдон Ремпал, Alexander Zharovsky)
13:37 • Maxim Kuznetsov
(Artyom Gorshkov, Владислав Ефремов)
06:43 • Динмухамед Каиржан
(Алихан Асетов, Дмитрий Бреус)
Евгений Кузнецов, также сделавший результативную передачу в эпизоде с голом Сучкова, провел второй матч за "Салават Юлаев". В его активе 3 очка (1 гол + 2 передачи) в двух играх.
В январе уфимцы заключили контракт с Кузнецовым до конца сезона, предварительно забрав россиянина из списка отказов, куда его поместил магнитогорский "Металлург". Форвард, который ранее выступал в клубах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и "Каролина Харрикейнз", играл за магнитогорский клуб с 1 октября. В 15 матчах в составе "Металлурга" он забросил одну шайбу и сделал восемь результативных передач.
"Салават Юлаев" одержал третью победу подряд и, набрав 44 очка, идет на седьмой позиции в турнирной таблице Восточной конференции, где потерпевший третье поражение подряд "Барыс" с 36 баллами идет десятым. В следующем матче уфимская команда 13 января на выезде встретится с омским "Авангардом", а казахстанский клуб днем ранее на выезде сыграет с екатеринбургским "Автомобилистом".
Хоккей
 
Матч-центр
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Лента новостей
