Полиция Ирана призывает семьи не пускать подростков участвовать в протестах

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Силы правопорядка Ирана на фоне развернувшихся в стране протестов отправляют сообщения на номера владельцев иранских сим-карт с призывом к семьям предотвратить участие молодых членов этих семей в протестном движении, передает корреспондент РИА Новости.

"Принимая во внимание участие террористических группировок и вооруженных лиц в ряде собраний, (прошедших - ред.) прошлой ночью, и их планы, связанные с инсценировкой убийства (террористами простых людей с целью возложить вину за их смерть на проправительственные силы правопорядка - ред.), а также твердое решение (властей - ред.) не идти на уступки (участникам беспорядков - ред.) и предпринимать решительные действия по отношению к ним, семьям настоятельно рекомендуется следить за своими подростками и молодежью, (чтобы те не принимали участие в протестах - ред.)", - говорится в тексте сообщений, рассылаемых полицией.

По наблюдениям РИА Новости, смс-сообщения с указанным текстом приходят на номера иранских сим-карт, даже если абонент находится за границей, и несмотря на появляющуюся в различных источниках информацию об отключении телефонной связи на территории Ирана

Ранее в субботу Реза Пехлеви, сын иранского шаха, свергнутого в 1979 году, опубликовал в соцсети Х очередное видео с призывом к жителям Ирана. В своем сообщении он призвал к всеобщей забастовке, а целью протестов назвал подготовку к захвату и удержанию стратегически важных улиц и объектов. Накануне он призывал президента США Дональда Трампа вмешаться в ситуацию в Иране.

С восьмого января в Иране активизировались протестные шествия, начавшиеся после призыва со стороны Пехлеви. Видео в социальных сетях свидетельствовали о масштабных и массовых акциях. В тот же день в Иране перестал работать интернет.

Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране и других городах. На этом фоне глава иранского центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку. На его место был назначен Абдольнасер Хеммати.

В ряде городов Ирана протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против текущего политического строя в Иране. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и участников волнений.