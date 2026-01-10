Рейтинг@Mail.ru
Полиция Ирана призывает семьи не пускать подростков участвовать в протестах - РИА Новости, 10.01.2026
22:38 10.01.2026
Полиция Ирана призывает семьи не пускать подростков участвовать в протестах
Полиция Ирана призывает семьи не пускать подростков участвовать в протестах
в мире
иран
сша
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
дональд трамп
тегеран (город)
иран
сша
тегеран (город)
Полиция Ирана призывает семьи не пускать подростков участвовать в протестах

РИА Новости: полиция Ирана призывает семьи не пускать молодежь на протесты

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Силы правопорядка Ирана на фоне развернувшихся в стране протестов отправляют сообщения на номера владельцев иранских сим-карт с призывом к семьям предотвратить участие молодых членов этих семей в протестном движении, передает корреспондент РИА Новости.
"Принимая во внимание участие террористических группировок и вооруженных лиц в ряде собраний, (прошедших - ред.) прошлой ночью, и их планы, связанные с инсценировкой убийства (террористами простых людей с целью возложить вину за их смерть на проправительственные силы правопорядка - ред.), а также твердое решение (властей - ред.) не идти на уступки (участникам беспорядков - ред.) и предпринимать решительные действия по отношению к ним, семьям настоятельно рекомендуется следить за своими подростками и молодежью, (чтобы те не принимали участие в протестах - ред.)", - говорится в тексте сообщений, рассылаемых полицией.
Горящие автомобили во время ночных протестов в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
МИД Ирана выступил с заявлением на фоне призывов Пехлеви
Вчера, 18:58
По наблюдениям РИА Новости, смс-сообщения с указанным текстом приходят на номера иранских сим-карт, даже если абонент находится за границей, и несмотря на появляющуюся в различных источниках информацию об отключении телефонной связи на территории Ирана.
Ранее в субботу Реза Пехлеви, сын иранского шаха, свергнутого в 1979 году, опубликовал в соцсети Х очередное видео с призывом к жителям Ирана. В своем сообщении он призвал к всеобщей забастовке, а целью протестов назвал подготовку к захвату и удержанию стратегически важных улиц и объектов. Накануне он призывал президента США Дональда Трампа вмешаться в ситуацию в Иране.
С восьмого января в Иране активизировались протестные шествия, начавшиеся после призыва со стороны Пехлеви. Видео в социальных сетях свидетельствовали о масштабных и массовых акциях. В тот же день в Иране перестал работать интернет.
Акция протеста в городе Лордеган, Иран - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
В Иране задержали не менее 200 организаторов беспорядков, сообщили СМИ
Вчера, 18:07
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране и других городах. На этом фоне глава иранского центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку. На его место был назначен Абдольнасер Хеммати.
В ряде городов Ирана протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против текущего политического строя в Иране. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и участников волнений.
Иран переживает период высокого уровня инфляции (по данным иранского ЦБ, уровень годовой инфляции достиг 38,9%), риал стремительно ослабляется: так, за последние несколько месяцев он несколько раз обновлял антирекорд по отношению к доллару. Несколько лет назад - до выхода США из ядерной сделки в мае 2018 года - неофициальная стоимость доллара составляла порядка 50 тысяч риалов. Сейчас же доллар на свободном рынке более стоит 1,4 миллиона риалов.
Участники акции протеста в Мешхеде, Иран - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Власти США обсудили планы возможных ударов по Ирану, пишет WSJ
Вчера, 22:07
 
Заголовок открываемого материала