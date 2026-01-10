Власти США обсудили планы возможных ударов по Ирану, пишет WSJ

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Власти США обсудили планы возможных ударов по Ирану, пишет газета Власти США обсудили планы возможных ударов по Ирану, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей руководства.

"Чиновники администрации Трампа провели предварительные обсуждения того, как осуществить атаку на Иран при необходимости, <…> в том числе объекты, которые могут стать целями", — говорится в публикации.

Так, в качестве одного из вариантов они рассматривают широкомасштабную серию авиаударов по нескольким целям. При этом обсуждения якобы вписываются в рамки стандартного планирования, и признаков того, что атаки все же осуществят, нет, как и консенсуса по этому вопросу. Военнослужащих или технику для подготовки к атаке пока не перебрасывали, добавили источники.

Накануне хозяин Белого дома предупредил власти Ирана о последствиях, если погибнут протестующие, и пригрозил ответным огнем, если по ним откроют стрельбу. Сегодня он также заявил о готовности Штатов "помочь" Ирану.

Ранее в субботу Реза Пехлеви, сын иранского шаха, свергнутого в 1979 году, опубликовал в соцсети Х очередное видеообращение с призывом к жителям Ирана. Он призвал к всеобщей забастовке, а целью протестов назвал подготовку к захвату и удержанию стратегически важных улиц и объектов. Ранее он призывал Трампа вмешаться в ситуацию.

Беспорядки в Иране

С 8 января в Иране активизировались протестные шествия, начавшиеся после призыва со стороны Пехлеви. Видео в социальных сетях свидетельствовали о масштабных и массовых акциях с ущербом частной собственности и городской инфраструктуре. Однако иранское агентство Fars утверждало, что выступления носили "ограниченный" характер. Тогда же в стране перестал работать интернет, а СМИ не публиковали новости несколько часов. Верховный лидер аятолла Али Хаменеи назвал участников "горсткой вандалов", начавших громить свою же собственность.

Протестные настроения стали формироваться в конце декабря из-за девальвации местной валюты. Главным поводом стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. Глава Центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку, его пост занял Абдольнасер Хеммати.

Местами акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против действующего политического строя. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и участников волнений.

По данным иранского агентства Tasnim, только в четверг жертвами беспорядков стали два офицера Корпуса стражей исламской революции, а всего за несколько ночей погибли шесть сотрудников правоохранительных органов.