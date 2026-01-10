Иранские спецслужбы задержали агента "Моссада", пишет Tasnim

"Разведывательная организация КСИР сообщила о задержании иностранного гражданина, который был заброшен на территорию страны израильской разведкой с целью сбора информации и оценки последствий террористических действий его агентов", - говорится в сообщении.

В ряде городов Ирана протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против текущего политического строя в Иране. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и участников волнений.