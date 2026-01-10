https://ria.ru/20260110/iran-2067163899.html
Власти Ирана призвали жителей выйти на протесты против беспорядков
Власти Ирана призвали жителей выйти на протесты против беспорядков - РИА Новости, 10.01.2026
Власти Ирана призвали жителей выйти на протесты против беспорядков
Власти Ирана призывают людей выйти на улицы 12 января в знак протеста против беспорядков, сообщает гостелерадиокомпания Ирана. РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T20:28:00+03:00
2026-01-10T20:28:00+03:00
2026-01-10T21:47:00+03:00
в мире
иран
сша
тегеран (город)
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065621199_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e2e5dcc99e2bfb1f0666b501f1562633.jpg
https://ria.ru/20260110/iran-2067146345.html
https://ria.ru/20260110/iran-2067152943.html
иран
сша
тегеран (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065621199_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5c74d2127e2a52c0f6d0808a34e1f0ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, тегеран (город), ситуация с курсами валют и ценами на нефть
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Власти Ирана призвали жителей выйти на протесты против беспорядков
Власти Ирана призывают людей выйти на улицы в знак протеста против беспорядков
ТЕГЕРАН, 10 янв - РИА Новости. Власти Ирана призывают людей выйти на улицы 12 января в знак протеста против беспорядков, сообщает гостелерадиокомпания Ирана.
"Совет координации исламского развития призывает народ по всей стране выйти на народные собрания для осуждения террористических действий агентов США
и Израиля", - говорится в сообщении.
Гостелерадиокомпания отмечает, что мероприятие начнется в понедельник ,12 января.,в 13.30 мск на площади Энгелаб в Тегеране
.
Протесты в Иране
начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране и других городах. На этом фоне глава иранского центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку. На его место был назначен Абдольнасер Хеммати.
В ряде городов Ирана протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против текущего политического строя в Иране. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и участников волнений.
Иран переживает период высокого уровня инфляции (по данным иранского ЦБ, уровень годовой инфляции достиг 38,9%), риал стремительно ослабляется: так, за последние несколько месяцев он несколько раз обновлял антирекорд по отношению к доллару. Несколько лет назад - до выхода США из ядерной сделки в мае 2018 года - неофициальная стоимость доллара составляла порядка 50 тысяч риалов. Сейчас же доллар на свободном рынке более стоит 1,4 миллиона риалов.