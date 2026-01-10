Рейтинг@Mail.ru
В ходе протестов в Тегеране пострадали 60 банков
20:23 10.01.2026
В ходе протестов в Тегеране пострадали 60 банков
В ходе протестов в Тегеране пострадали 60 банков
Шестьдесят отделений банков и 50 машин пожарной службы получили ущерб в ходе проходящих в Тегеране протестов, заявил глава Организации пожарной службы иранской... РИА Новости, 10.01.2026
2026
В ходе протестов в Тегеране пострадали 60 банков

В ходе протестов в Тегеране пострадали 60 банков и 50 пожарных машин

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Шестьдесят отделений банков и 50 машин пожарной службы получили ущерб в ходе проходящих в Тегеране протестов, заявил глава Организации пожарной службы иранской столицы Годратолла Мохаммади.
"Глава Организации пожарной службы Тегерана сообщил, что участники беспорядков нанесли ущерб 60 банковским отделениям и 50 пожарным машинам", - говорится в сообщении, опубликованном агентством Mehr.
Агентство также отмечает, что в городе Мешхед северо-восточной провинции Хорасан-Резави, являющемся вторым по количеству населения городом в Иране, протестующие уничтожили 15 автобусов, 320 автобусных остановок и 600 дорожных знаков. Кроме того, по информации Mehr, участники протестов осуществили погромы на станциях метро.
По информации еще одного иранского агентства, Tasnim, в ночь с 9 на 10 января участники беспорядков в Тегеране устроили пожар в мечети Абузар, в результате которого были сожжены несколько экземпляров Корана.
Как утверждает агентство, к данному моменту в ходе беспорядков в стране были ранены не менее 120 сотрудников сил правопорядка и других государственных структур.
Ранее в субботу Реза Пехлеви, сын иранского шаха, свергнутого в 1979 году, опубликовал в соцсети Х очередное видео с призывом к жителям Ирана. В своем сообщении он призвал к всеобщей забастовке, а целью протестов назвал подготовку к захвату и удержанию стратегически важных улиц и объектов. Ранее он призывал президента США Дональда Трампа вмешаться в ситуацию в Иране.
С восьмого января в Иране активизировались протестные шествия, начавшиеся после призыва со стороны Пехлеви. Видео в социальных сетях свидетельствовали о масштабных и массовых акциях. В тот же день в Иране перестал работать интернет.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране и других городах. На этом фоне глава иранского центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку. На его место был назначен Абдольнасер Хеммати.
В ряде городов Ирана протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против текущего политического строя в Иране. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и участников волнений.
Иран переживает период высокого уровня инфляции (по данным иранского ЦБ, уровень годовой инфляции достиг 38,9%), риал стремительно ослабляется: так, за последние несколько месяцев он несколько раз обновлял антирекорд по отношению к доллару. Несколько лет назад - до выхода США из ядерной сделки в мае 2018 года - неофициальная стоимость доллара составляла порядка 50 тысяч риалов. Сейчас же доллар на свободном рынке более стоит 1,4 миллиона риалов.
Люди собираются на улицах Тегерана на фоне антиправительственных беспорядков - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
В Иране пообещали максимально строго наказать участников беспорядков
