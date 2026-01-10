В ходе протестов в Тегеране пострадали 60 банков

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Шестьдесят отделений банков и 50 машин пожарной службы получили ущерб в ходе проходящих в Тегеране протестов, заявил глава Организации пожарной службы иранской столицы Годратолла Мохаммади.

"Глава Организации пожарной службы Тегерана сообщил, что участники беспорядков нанесли ущерб 60 банковским отделениям и 50 пожарным машинам", - говорится в сообщении, опубликованном агентством Mehr.

Агентство также отмечает, что в городе Мешхед северо-восточной провинции Хорасан-Резави, являющемся вторым по количеству населения городом в Иране , протестующие уничтожили 15 автобусов, 320 автобусных остановок и 600 дорожных знаков. Кроме того, по информации Mehr, участники протестов осуществили погромы на станциях метро.

По информации еще одного иранского агентства, Tasnim, в ночь с 9 на 10 января участники беспорядков в Тегеране устроили пожар в мечети Абузар, в результате которого были сожжены несколько экземпляров Корана.

Как утверждает агентство, к данному моменту в ходе беспорядков в стране были ранены не менее 120 сотрудников сил правопорядка и других государственных структур.

Ранее в субботу Реза Пехлеви, сын иранского шаха, свергнутого в 1979 году, опубликовал в соцсети Х очередное видео с призывом к жителям Ирана. В своем сообщении он призвал к всеобщей забастовке, а целью протестов назвал подготовку к захвату и удержанию стратегически важных улиц и объектов. Ранее он призывал президента США Дональда Трампа вмешаться в ситуацию в Иране.

С восьмого января в Иране активизировались протестные шествия, начавшиеся после призыва со стороны Пехлеви. Видео в социальных сетях свидетельствовали о масштабных и массовых акциях. В тот же день в Иране перестал работать интернет.

Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране и других городах. На этом фоне глава иранского центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку. На его место был назначен Абдольнасер Хеммати.

В ряде городов Ирана протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против текущего политического строя в Иране. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и участников волнений.