При беспорядках в Иране погибли шесть сотрудников сил правопорядка
19:25 10.01.2026 (обновлено: 19:34 10.01.2026)
https://ria.ru/20260110/iran-2067156948.html
При беспорядках в Иране погибли шесть сотрудников сил правопорядка
Шесть сотрудников правоохранительных органов Ирана погибли в ходе беспорядков в провинции Фарс, расположенной на юге страны, передает агентство Tasnim. РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T19:25:00+03:00
2026-01-10T19:34:00+03:00
в мире
иран
тегеран (город)
сша
центральный банк рф (цб рф)
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065621199_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e2e5dcc99e2bfb1f0666b501f1562633.jpg
https://ria.ru/20260110/iran-2067152943.html
https://ria.ru/20260109/iran-2067022257.html
иран
тегеран (город)
сша
в мире, иран, тегеран (город), сша, центральный банк рф (цб рф), ситуация с курсами валют и ценами на нефть
В мире, Иран, Тегеран (город), США, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
При беспорядках в Иране погибли шесть сотрудников сил правопорядка

Tasnim: шесть сотрудников сил правопорядка погибли в ходе протестов на юге Ирана

© AP PhotoПротест из-за девальвации иранского риала в центре Тегерана
Протест из-за девальвации иранского риала в центре Тегерана - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© AP Photo
Протест из-за девальвации иранского риала в центре Тегерана
ТЕГЕРАН, 10 янв - РИА Новости. Шесть сотрудников правоохранительных органов Ирана погибли в ходе беспорядков в провинции Фарс, расположенной на юге страны, передает агентство Tasnim.
"Главный прокурор провинции Фарс сообщил о гибели шести сотрудников сил защиты правопорядка за последние несколько ночей", - говорится в сообщении.
Горящие автомобили во время ночных протестов в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
МИД Ирана выступил с заявлением на фоне призывов Пехлеви
Вчера, 18:58
По информации агентства, в ходе беспорядков также были ранены не менее 120 сотрудников сил правопорядка и других государственных структур.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране и других городах. На этом фоне глава иранского центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку. На его место был назначен Абдольнасер Хеммати.
В ряде городов Ирана протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против текущего политического строя в Иране. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и участников волнений.
Иран переживает период высокого уровня инфляции (по данным иранского ЦБ, уровень годовой инфляции достиг 38,9%), риал стремительно ослабляется: так, за последние несколько месяцев он несколько раз обновлял антирекорд по отношению к доллару. Несколько лет назад - до выхода США из ядерной сделки в мае 2018 года - неофициальная стоимость доллара составляла порядка 50 тысяч риалов. Сейчас же доллар на свободном рынке более стоит 1,4 миллиона риалов.
Люди собираются на улицах Тегерана на фоне антиправительственных беспорядков - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Власти Ирана пригрозили смертью участникам беспорядков
9 января, 17:17
 
В миреИранТегеран (город)СШАЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
 
