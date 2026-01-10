При беспорядках в Иране погибли шесть сотрудников сил правопорядка

ТЕГЕРАН, 10 янв - РИА Новости. Шесть сотрудников правоохранительных органов Ирана погибли в ходе беспорядков в провинции Фарс, расположенной на юге страны, передает агентство Шесть сотрудников правоохранительных органов Ирана погибли в ходе беспорядков в провинции Фарс, расположенной на юге страны, передает агентство Tasnim

"Главный прокурор провинции Фарс сообщил о гибели шести сотрудников сил защиты правопорядка за последние несколько ночей", - говорится в сообщении.

По информации агентства, в ходе беспорядков также были ранены не менее 120 сотрудников сил правопорядка и других государственных структур.

Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране и других городах. На этом фоне глава иранского центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку. На его место был назначен Абдольнасер Хеммати.

В ряде городов Ирана протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против текущего политического строя в Иране. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и участников волнений.