Иранские пограничники уничтожили группировку, пытавшуюся пересечь границу
19:17 10.01.2026
Иранские пограничники уничтожили группировку, пытавшуюся пересечь границу
Иранские пограничники уничтожили группировку, пытавшуюся пересечь границу

ТЕГЕРАН, 10 янв - РИА Новости. Сотрудники сил безопасности Ирана ликвидировали группировку, связанную с Партией свободной жизни Курдистана (ПСЖК), во время попытки пересечения ею государственной границы на западе страны, сообщает агентство Mehr.
"Террористическая группировка, аффилированная с ПСЖК, которую поддерживают США и Израиль, не смогла проникнуть на территорию Ирана и была ликвидирована", - говорится в сообщении.
По информации Mehr, попытка проникновения на территорию исламской республики была предотвращена в провинциях Илам и Керманшах, расположенных на западе страны.
Согласно сообщениям еще одного агентства, Tasnim, оказалось, что некоторые из задержанных руководителей беспорядков в Иране были связаны с "Комалой" – отделом коммунистической партии Ирана по Курдистану – и прибыли в Тегеран из западных регионов страны. Как передает агентство, организаторы получили от представителей "Комалы" оружие и инструкции касательно методов проведения беспорядков.
Партия свободной жизни Курдистана (ПСЖК) и отдел коммунистической партии Ирана по Курдистану "Комала" – организации, признанные террористическими и запрещенные в Иране. По информации иранских средств массовой информации, США и Израиль поддерживают как ПСЖК, так и "Комалу".
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране и других городах. На этом фоне глава иранского центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку. На его место был назначен Абдольнасер Хеммати.
В ряде городов Ирана протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против текущего политического строя в Иране. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и участников волнений.
Иран переживает период высокого уровня инфляции (по данным иранского ЦБ, уровень годовой инфляции достиг 38,9%), риал стремительно ослабляется: так, за последние несколько месяцев он несколько раз обновлял антирекорд по отношению к доллару. Несколько лет назад - до выхода США из ядерной сделки в мае 2018 года - неофициальная стоимость доллара составляла порядка 50 тысяч риалов. Сейчас же доллар на свободном рынке более стоит 1,4 миллиона риалов.
Горящие автомобили во время ночных протестов в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
В пригороде Тегерана задержали сто участников беспорядков
Вчера, 13:55
 
