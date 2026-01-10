Рейтинг@Mail.ru
МИД Ирана выступил с заявлением на фоне призывов Пехлеви - РИА Новости, 10.01.2026
18:58 10.01.2026 (обновлено: 19:03 10.01.2026)
МИД Ирана выступил с заявлением на фоне призывов Пехлеви
МИД Ирана выступил с заявлением на фоне призывов Пехлеви - РИА Новости, 10.01.2026
МИД Ирана выступил с заявлением на фоне призывов Пехлеви
Внутренние дела каждой страны касаются только этой страны, никто не имеет права вмешиваться в ее дела, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи на фоне... РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T18:58:00+03:00
2026-01-10T19:03:00+03:00
в мире, иран, сша, аббас аракчи, дональд трамп, центральный банк рф (цб рф)
В мире, Иран, США, Аббас Аракчи, Дональд Трамп, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
МИД Ирана выступил с заявлением на фоне призывов Пехлеви

Глава МИД Аракчи призвал не вмешиваться в дела Ирана на фоне призывов Пехлеви

© AP Photo / Iranian state TVГорящие автомобили во время ночных протестов в Тегеране, Иран
Горящие автомобили во время ночных протестов в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© AP Photo / Iranian state TV
Горящие автомобили во время ночных протестов в Тегеране, Иран. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Внутренние дела каждой страны касаются только этой страны, никто не имеет права вмешиваться в ее дела, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи на фоне опубликованных новых призывов сына свергнутого иранского шаха Резы Пехлеви.
Ранее в субботу Реза Пехлеви, сын иранского шаха, свергнутого в 1979 году, опубликовал в соцсети Х очередное видео с призывом к жителям Ирана. В своем сообщении он призвал к всеобщей забастовке, а целью протестов назвал подготовку к захвату и удержанию стратегически важных улиц и объектов. Ранее он призывал президента США Дональда Трампа вмешаться в ситуацию в Иране.
Акция протеста в городе Лордеган, Иран - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
В Иране задержали не менее 200 организаторов беспорядков, сообщили СМИ
Вчера, 18:07
"Внутренние проблемы каждой страны касаются только этой страны, и ни у кого нет права вмешательства и определения внутренних дел страны", - приводит слова главы иранского МИДа агентство IRIB.
С восьмого января в Иране активизировались протестные шествия, начавшиеся после призыва со стороны Пехлеви. Видео в социальных сетях свидетельствовали о масштабных и массовых акциях. В тот же день в Иране перестал работать интернет.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране и других городах. На этом фоне глава иранского центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку. На его место был назначен Абдольнасер Хеммати.
Флаг Ирана над зданием посольства страны в Москве, приспущенный в знак траура по погибшему президенту страны Эбрахиму Раиси и главе иранского МИД Хосейну Абдоллахиану - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Иран обвинил США и Израиль в организации беспорядков
9 января, 14:08
В ряде городов Ирана протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против текущего политического строя в Иране. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и участников волнений.
Иран переживает период высокого уровня инфляции (по данным иранского ЦБ, уровень годовой инфляции достиг 38,9%), риал стремительно ослабляется: так, за последние несколько месяцев он несколько раз обновлял антирекорд по отношению к доллару. Несколько лет назад - до выхода США из ядерной сделки в мае 2018 года - неофициальная стоимость доллара составляла порядка 50 тысяч риалов. Сейчас же доллар на свободном рынке более стоит 1,4 миллиона риалов.
Люди собираются на улицах Тегерана на фоне антиправительственных беспорядков - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Власти Ирана пригрозили смертью участникам беспорядков
9 января, 17:17
 
