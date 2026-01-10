МИД Ирана выступил с заявлением на фоне призывов Пехлеви

Горящие автомобили во время ночных протестов в Тегеране, Иран. Архивное фото

Горящие автомобили во время ночных протестов в Тегеране, Иран

© AP Photo / Iranian state TV Горящие автомобили во время ночных протестов в Тегеране, Иран

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Внутренние дела каждой страны касаются только этой страны, никто не имеет права вмешиваться в ее дела, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи на фоне опубликованных новых призывов сына свергнутого иранского шаха Резы Пехлеви.

Ранее в субботу Реза Пехлеви, сын иранского шаха, свергнутого в 1979 году, опубликовал в соцсети Х очередное видео с призывом к жителям Ирана . В своем сообщении он призвал к всеобщей забастовке, а целью протестов назвал подготовку к захвату и удержанию стратегически важных улиц и объектов. Ранее он призывал президента США Дональда Трампа вмешаться в ситуацию в Иране.

"Внутренние проблемы каждой страны касаются только этой страны, и ни у кого нет права вмешательства и определения внутренних дел страны", - приводит слова главы иранского МИДа агентство IRIB.

С восьмого января в Иране активизировались протестные шествия, начавшиеся после призыва со стороны Пехлеви. Видео в социальных сетях свидетельствовали о масштабных и массовых акциях. В тот же день в Иране перестал работать интернет.

Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране и других городах. На этом фоне глава иранского центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку. На его место был назначен Абдольнасер Хеммати.

В ряде городов Ирана протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против текущего политического строя в Иране. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и участников волнений.