18:07 10.01.2026 (обновлено: 20:49 10.01.2026)
В Иране задержали не менее 200 организаторов беспорядков, сообщили СМИ
Сотрудники сил правопорядка Ирана задержали не менее 200 руководителей группировок, участвовавших в беспорядках, сообщает агентство Tasnim.
2026-01-10T18:07:00+03:00
2026-01-10T20:49:00+03:00
Tasnim: силовики задержали не менее 200 организаторов беспорядков в Иране

Акция протеста в городе Лордеган, Иран
Акция протеста в городе Лордеган, Иран - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© Фото : соцсети
Акция протеста в городе Лордеган, Иран. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 10 янв — РИА Новости. Сотрудники сил правопорядка Ирана задержали не менее 200 руководителей группировок, участвовавших в беспорядках, сообщает агентство Tasnim.
"Из их убежищ было конфисковано значительное количество оружия, боеприпасов, гранат и коктейлей Молотова", — говорится в сообщении.
Люди собираются на улицах Тегерана на фоне антиправительственных беспорядков - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Власти Ирана пригрозили смертью участникам беспорядков
9 января, 17:17
9 января, 17:17
Их задержание стало одной из причин спада интенсивности беспорядков 10 января, отмечается в публикации. Утверждается, что среди задержанных — агент израильской разведки "Моссад".
Протестные шествия прошли на этой неделе после призыва со стороны Резы Пехлеви — потомка иранского шаха, свергнутого в 1979 году. Видео в социальных сетях свидетельствовали о масштабных и массовых акциях с ущербом частной собственности и городской инфраструктуре. Однако иранское агентство Fars утверждало, что выступления носили "ограниченный" характер. Тогда же в стране перестал работать интернет, а СМИ не публиковали новости несколько часов. Верховный лидер аятолла Али Хаменеи назвал участников "горсткой вандалов", начавших громить свою же собственность.
Горящие автомобили во время ночных протестов в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
МИД Ирана выступил с заявлением на фоне призывов Пехлеви
Вчера, 18:58
Вчера, 18:58
Протестные настроения стали формироваться в конце декабря из-за девальвации местной валюты. Главным поводом стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. Глава Центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку, его пост занял Абдольнасер Хеммати.
Местами акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против действующего политического строя. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и участников волнений.

По данным Tasnim, только в четверг жертвами беспорядков стали два офицера Корпуса стражей исламской революции, а всего за несколько ночей погибли шесть сотрудников правоохранительных органов.

Участники акции протеста в Мешхеде, Иран - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Иран обвинил США и Израиль в организации беспорядков
9 января, 14:08
9 января, 14:08
Иран переживает период высокого уровня инфляции. Риал стремительно ослабляется: за последние несколько месяцев он несколько раз обновлял антирекорд по отношению к доллару. До выхода США из ядерной сделки в мае 2018 года неофициальная стоимость американской валюты составляла порядка 50 тысяч риалов. Сейчас же доллар на свободном рынке стоит 1,4 миллиона риалов.
Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Глава МИД Ирана исключил вероятность атаки со стороны США и Израиля
9 января, 15:59
9 января, 15:59
 
