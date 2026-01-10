В Иране задержали не менее 200 организаторов беспорядков, сообщили СМИ

ТЕГЕРАН, 10 янв — РИА Новости. Сотрудники сил правопорядка Ирана задержали не менее 200 руководителей группировок, участвовавших в беспорядках, сообщает агентство Tasnim

"Из их убежищ было конфисковано значительное количество оружия, боеприпасов, гранат и коктейлей Молотова", — говорится в сообщении.

Их задержание стало одной из причин спада интенсивности беспорядков 10 января, отмечается в публикации. Утверждается, что среди задержанных — агент израильской разведки "Моссад".

Протестные шествия прошли на этой неделе после призыва со стороны Резы Пехлеви — потомка иранского шаха, свергнутого в 1979 году. Видео в социальных сетях свидетельствовали о масштабных и массовых акциях с ущербом частной собственности и городской инфраструктуре. Однако иранское агентство Fars утверждало, что выступления носили "ограниченный" характер. Тогда же в стране перестал работать интернет, а СМИ не публиковали новости несколько часов. Верховный лидер аятолла Али Хаменеи назвал участников "горсткой вандалов", начавших громить свою же собственность.

Протестные настроения стали формироваться в конце декабря из-за девальвации местной валюты. Главным поводом стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. Глава Центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку, его пост занял Абдольнасер Хеммати.

Местами акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против действующего политического строя. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и участников волнений.

По данным Tasnim, только в четверг жертвами беспорядков стали два офицера Корпуса стражей исламской революции, а всего за несколько ночей погибли шесть сотрудников правоохранительных органов.