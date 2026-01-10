Рейтинг@Mail.ru
Жертвами протестов в Иране стали полицейские и сотрудники сил безопасности - РИА Новости, 10.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:58 10.01.2026
https://ria.ru/20260110/iran-2067145586.html
Жертвами протестов в Иране стали полицейские и сотрудники сил безопасности
Жертвами протестов в Иране стали полицейские и сотрудники сил безопасности - РИА Новости, 10.01.2026
Жертвами протестов в Иране стали полицейские и сотрудники сил безопасности
Семь сотрудников сил безопасности Ирана погибли в северо-восточной провинции Хорасан-Резави за последние несколько дней в результате проходящих в стране акций... РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T17:58:00+03:00
2026-01-10T17:58:00+03:00
в мире
иран
тегеран (город)
мешхед
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/09/2067018572_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_2af678c47ded005c726f795531ec49d3.jpg
https://ria.ru/20260110/tramp-2067061397.html
https://ria.ru/20260108/ksir-2066928772.html
иран
тегеран (город)
мешхед
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/09/2067018572_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2ddb49b1d60f3877e3316405ad91589a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, тегеран (город), мешхед, центральный банк рф (цб рф)
В мире, Иран, Тегеран (город), Мешхед, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Жертвами протестов в Иране стали полицейские и сотрудники сил безопасности

В Иране на протестах погибли два полицейских и семь сотрудников сил безопасности

© AP Photo / Iranian state TVГорящие автомобили во время ночных протестов в Тегеране, Иран
Горящие автомобили во время ночных протестов в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© AP Photo / Iranian state TV
Горящие автомобили во время ночных протестов в Тегеране, Иран
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Семь сотрудников сил безопасности Ирана погибли в северо-восточной провинции Хорасан-Резави за последние несколько дней в результате проходящих в стране акций протеста, заявила глава "Фонда мучеников" провинции Седиге Хадиви.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране и других городах. На этом фоне глава иранского центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку. На его место был назначен Абдольнасер Хеммати. В ряде городов Ирана протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против текущего политического строя в Иране. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и участников волнений.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Трамп пригрозил Ирану ответным огнем при стрельбе по протестующим
Вчера, 00:20
«

"Семь сотрудников сил безопасности погибли в Мешхеде (столица провинции Хорасан-Резави - ред.) в течение последних нескольких дней в ходе (народных - ред.) волнений", - приводит слова Хадиви агентство Tasnim.

Агентство также передает, что два сотрудника полиции погибли в городе Кум, расположенном в одноименной провинции недалеко от иранской столицы. По словам главы управления юстиции Кума, Сейеда Казема Мусави, полицейские находились в толпе протестующих, пытаясь объяснить им разницу между протестом и беспорядками, но получили более 40 ножевых ранений, в результате чего скончались.
Иран переживает период высокого уровня инфляции (по данным иранского ЦБ, уровень годовой инфляции достиг 38,9%), риал стремительно ослабляется: так, за последние несколько месяцев он несколько раз обновлял антирекорд по отношению к доллару. Несколько лет назад - до выхода США из ядерной сделки в мае 2018 года - неофициальная стоимость доллара составляла порядка 50 тысяч риалов. Сейчас же доллар на свободном рынке более стоит 1,4 миллиона риалов.
Член Корпуса стражей исламской революции Ирана - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
В Иране при столкновениях с протестующими погибли два бойца КСИР
8 января, 22:17
 
В миреИранТегеран (город)МешхедЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала