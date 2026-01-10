Жертвами протестов в Иране стали полицейские и сотрудники сил безопасности

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Семь сотрудников сил безопасности Ирана погибли в северо-восточной провинции Хорасан-Резави за последние несколько дней в результате проходящих в стране акций протеста, заявила глава "Фонда мучеников" провинции Седиге Хадиви.