Жертвами протестов в Иране стали полицейские и сотрудники сил безопасности

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Семь сотрудников сил безопасности Ирана погибли в северо-восточной провинции Хорасан-Резави за последние несколько дней в результате проходящих в стране акций протеста, заявила глава "Фонда мучеников" провинции Седиге Хадиви.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране и других городах. На этом фоне глава иранского центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку. На его место был назначен Абдольнасер Хеммати. В ряде городов Ирана протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против текущего политического строя в Иране. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и участников волнений.
Агентство также передает, что два сотрудника полиции погибли в городе Кум, расположенном в одноименной провинции недалеко от иранской столицы. По словам главы управления юстиции Кума, Сейеда Казема Мусави, полицейские находились в толпе протестующих, пытаясь объяснить им разницу между протестом и беспорядками, но получили более 40 ножевых ранений, в результате чего скончались.
Иран переживает период высокого уровня инфляции (по данным иранского ЦБ, уровень годовой инфляции достиг 38,9%), риал стремительно ослабляется: так, за последние несколько месяцев он несколько раз обновлял антирекорд по отношению к доллару. Несколько лет назад - до выхода США из ядерной сделки в мае 2018 года - неофициальная стоимость доллара составляла порядка 50 тысяч риалов. Сейчас же доллар на свободном рынке более стоит 1,4 миллиона риалов.