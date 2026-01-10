Austrian Airlines приостановила полеты в Иран

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Авиакомпания Austrian Airlines приняла решение приостановить полеты в Иран до 12 января из соображений безопасности, сообщает журнал Austrian Wings со ссылкой на представительницу авиакомпании.

"Департамент безопасности Austrian Airlines в координации с отделом безопасности концерна исходя из текущей оценки ситуации рекомендовал приостановить рейсы Austrian Airlines в Тегеран и из него в качестве меры предосторожности до 12 января 2026 года включительно", - сообщила изданию представительница Austrian Airlines.

Отмечается, что решение о возможности возобновления регулярных рейсов в Тегеран с 13 января будет принято позднее после дальнейшей оценки ситуации.

Ранее авиакомпания flydubai отменила все рейсы в Иран, сообщал представитель авиаперевозчика РИА Новости. Турецкая авиакомпания Turkish Airlines ранее отменила 17 рейсов между Стамбулом и городами Ирана

Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. Их главной темой изначально стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены, однако позже протестные акции в ряде городов Ирана превращались в столкновения с полицией, а лозунги приобрели политический характер - против текущего политического строя в Иране. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и участников волнений.