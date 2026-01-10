Хакеры похитили данные более 17 миллионов пользователей Instagram*

"Киберпреступники похитили чувствительную информацию 17,5 миллиона аккаунтов в Instagram*, включая имена пользователей, физические адреса, номера телефонов, электронные адреса и более", - написала компания на своей странице в соцсети Х.

Портал Notebookcheck сообщает, что данные могут быть использованы для фишинговых атак и воровства аккаунтов. По этой информации, уязвимость, из-за которой произошла утечка, возникла в 2024 году.