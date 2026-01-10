Рейтинг@Mail.ru
Хакеры похитили данные более 17 миллионов пользователей Instagram* - РИА Новости, 10.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:35 10.01.2026 (обновлено: 23:46 10.01.2026)
https://ria.ru/20260110/instagram-2067178219.html
Хакеры похитили данные более 17 миллионов пользователей Instagram*
Хакеры похитили данные более 17 миллионов пользователей Instagram* - РИА Новости, 10.01.2026
Хакеры похитили данные более 17 миллионов пользователей Instagram*
Хакеры похитили данные более 17 миллионов аккаунтов в соцсети Instagram*, сообщила специализирующаяся на кибербезопасности американская компания Malwarebytes. РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T23:35:00+03:00
2026-01-10T23:46:00+03:00
технологии
instagram, inc.
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760211075_0:11:3074:1740_1920x0_80_0_0_051ff1f599b4638e67f8e95c5f598ce4.jpg
https://ria.ru/20250619/paroli-2023961499.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760211075_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_720bd137cca6865ccba57db850d9cb35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, instagram, inc., в мире
Технологии, Instagram, Inc., В мире
Хакеры похитили данные более 17 миллионов пользователей Instagram*

Malwarebytes: хакеры похитили данные 17,5 миллиона аккаунтов в Instagram

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСмартфон компании Apple
Смартфон компании Apple - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Смартфон компании Apple. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Хакеры похитили данные более 17 миллионов аккаунтов в соцсети Instagram*, сообщила специализирующаяся на кибербезопасности американская компания Malwarebytes.
«

"Киберпреступники похитили чувствительную информацию 17,5 миллиона аккаунтов в Instagram*, включая имена пользователей, физические адреса, номера телефонов, электронные адреса и более", - написала компания на своей странице в соцсети Х.

Портал Notebookcheck сообщает, что данные могут быть использованы для фишинговых атак и воровства аккаунтов. По этой информации, уязвимость, из-за которой произошла утечка, возникла в 2024 году.
Компания Meta*, которой принадлежит соцсеть, пока официально не комментировала утечку.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Отражение диалогового окна для ввода пароля в глазах девушки - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
СМИ узнали о беспрецедентной утечке паролей от аккаунтов в Telegram и Apple
19 июня 2025, 16:31
 
ТехнологииInstagram, Inc.В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала