Российские туристы попали под лавину в Грузии, пишут СМИ
Туризм
 
18:14 10.01.2026 (обновлено: 23:56 10.01.2026)
Российские туристы попали под лавину в Грузии, пишут СМИ
Российские туристы попали под лавину в Грузии, пишут СМИ
В горах Грузии снежная лавина обрушилась на российских туристов, их ищут спасатели, передает Life. РИА Новости, 10.01.2026
РИА Новости
грузия, в мире, россия
Грузия, В мире, Россия, Туризм
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В горах Грузии снежная лавина обрушилась на российских туристов, их ищут спасатели, передает Life.
"Лавина сошла на российских туристов в горах Грузии. Пострадавшие остаются под снегом около трех часов. Их сейчас ищут спасатели", — говорится в сообщении.
Отмечается, что инцидент произошел у вершины Тетнульд в грузинском регионе Верхняя Сванетия. Группа из примерно 20 лыжников и сноубордистов, среди которых были и россияне, попала под снежную лавину, однако выбраться самостоятельно удалось не всем.
Точное число пострадавших остается неизвестным.
ТуризмГрузияВ миреРоссия
 
 
