Российские туристы попали под лавину в Грузии, пишут СМИ
В горах Грузии снежная лавина обрушилась на российских туристов, их ищут спасатели, передает Life. РИА Новости, 10.01.2026
Life: в горах Грузии лавина сошла на российских туристов