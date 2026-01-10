https://ria.ru/20260110/grok-2067094347.html
Индонезия заблокировала Grok в соцсети X из-за непристойного контента
в мире
индонезия
илон маск
европа
азия
индонезия
европа
азия
ДЖАКАРТА, 10 янв - РИА Новости.
Индонезия временно заблокировала чат-бот Grok Илона Маска в соцсети X из-за риска появления порнографического контента, созданного с помощью ИИ, говорится
в заявлении министерства связи и цифровых технологий страны.
Ранее правительства и регулирующие органы Европы
и Азии
осудили, а некоторые начали расследования в отношении контента сексуального характера в приложении. По данным портала New Straights Times, Индонезия
стала первой страной, действительно запретившей доступ к Grok.
"Правительство рассматривает практику создания дипфейков сексуального характера без согласия как серьезное нарушение прав человека, достоинства и безопасности граждан в цифровом пространстве", - подчеркнула министр связи и цифровых технологий Индонезии Меутья Хафид в своем заявлении.
Министерство также вызвало представителей X для обсуждения этого вопроса.
Ранее агентство Блумберг передавало, что модель ИИ Grok компании xAI генерировала контент порнографического характера с детьми. Как отмечало агентство, такие изображения Grok создавал в течение последних нескольких дней, что нарушало политику допустимого использования чат-бота. При этом, согласно сообщению агентства, запрещенные изображения были удалены. На странице Grok в соцсети X говорится, что компания "в срочном порядке" устраняет уязвимости.