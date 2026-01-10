Рейтинг@Mail.ru
Индонезия заблокировала Grok в соцсети X из-за непристойного контента
10:54 10.01.2026
Индонезия заблокировала Grok в соцсети X из-за непристойного контента
Индонезия временно заблокировала чат-бот Grok Илона Маска в соцсети X из-за риска появления порнографического контента, созданного с помощью ИИ, говорится в... РИА Новости, 10.01.2026
в мире
индонезия
илон маск
европа
азия
индонезия
европа
азия
2026
Новости
в мире, индонезия, илон маск, европа, азия
В мире, Индонезия, Илон Маск, Европа, Азия
Флагманская ИИ-модель Grok 3
Флагманская ИИ-модель Grok 3. Архивное фото
ДЖАКАРТА, 10 янв - РИА Новости. Индонезия временно заблокировала чат-бот Grok Илона Маска в соцсети X из-за риска появления порнографического контента, созданного с помощью ИИ, говорится в заявлении министерства связи и цифровых технологий страны.
Ранее правительства и регулирующие органы Европы и Азии осудили, а некоторые начали расследования в отношении контента сексуального характера в приложении. По данным портала New Straights Times, Индонезия стала первой страной, действительно запретившей доступ к Grok.
"Правительство рассматривает практику создания дипфейков сексуального характера без согласия как серьезное нарушение прав человека, достоинства и безопасности граждан в цифровом пространстве", - подчеркнула министр связи и цифровых технологий Индонезии Меутья Хафид в своем заявлении.
Министерство также вызвало представителей X для обсуждения этого вопроса.
Ранее агентство Блумберг передавало, что модель ИИ Grok компании xAI генерировала контент порнографического характера с детьми. Как отмечало агентство, такие изображения Grok создавал в течение последних нескольких дней, что нарушало политику допустимого использования чат-бота. При этом, согласно сообщению агентства, запрещенные изображения были удалены. На странице Grok в соцсети X говорится, что компания "в срочном порядке" устраняет уязвимости.
В миреИндонезияИлон МаскЕвропаАзия
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
