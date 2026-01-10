Индонезия заблокировала Grok в соцсети X из-за непристойного контента

"Правительство рассматривает практику создания дипфейков сексуального характера без согласия как серьезное нарушение прав человека, достоинства и безопасности граждан в цифровом пространстве", - подчеркнула министр связи и цифровых технологий Индонезии Меутья Хафид в своем заявлении.

Ранее агентство Блумберг передавало, что модель ИИ Grok компании xAI генерировала контент порнографического характера с детьми. Как отмечало агентство, такие изображения Grok создавал в течение последних нескольких дней, что нарушало политику допустимого использования чат-бота. При этом, согласно сообщению агентства, запрещенные изображения были удалены. На странице Grok в соцсети X говорится, что компания "в срочном порядке" устраняет уязвимости.