В Госдуме рассказали, как плавно вернуться в рабочий ритм после праздников

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Чтобы плавно вернуться в рабочий ритм после новогодних праздников, необходимо восстановить режим сна, вернуться к здоровому питанию, а также составить план первого рабочего дня для снижения тревоги, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

"Совсем скоро начинается первая рабочая неделя нового года. Россияне выйдут на работу уже 12 января, в понедельник. Вернуться в рабочий режим после долгих праздников бывает непросто, вот что могу посоветовать: плавно восстановите режим сна, а именно, старайтесь ложиться и вставать на 20–30 минут пораньше каждый день", - сказала Стенякина

По её мнению, важно вернуться и к здоровому питанию.

"Тяжёлая, жирная и сладкая еда усиливает ощущение вялости. Привычный, более лёгкий рацион поможет телу и мозгу настроиться на рабочий ритм", - считает парламентарий.

Также Стенякина посоветовала в последние дни новогодних каникул начать подготовку к рабочим будням.