В Госдуме рассказали, как плавно вернуться в рабочий ритм после праздников
03:46 10.01.2026 (обновлено: 04:07 10.01.2026)
В Госдуме рассказали, как плавно вернуться в рабочий ритм после праздников
общество, екатерина стенякина, госдума рф
Общество, Екатерина Стенякина, Госдума РФ
В Госдуме рассказали, как плавно вернуться в рабочий ритм после праздников

РИА Новости: чтобы плавно вернуться в рабочий ритм, нужно восстановить режим сна

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Чтобы плавно вернуться в рабочий ритм после новогодних праздников, необходимо восстановить режим сна, вернуться к здоровому питанию, а также составить план первого рабочего дня для снижения тревоги, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.
"Совсем скоро начинается первая рабочая неделя нового года. Россияне выйдут на работу уже 12 января, в понедельник. Вернуться в рабочий режим после долгих праздников бывает непросто, вот что могу посоветовать: плавно восстановите режим сна, а именно, старайтесь ложиться и вставать на 20–30 минут пораньше каждый день", - сказала Стенякина.
По её мнению, важно вернуться и к здоровому питанию.
"Тяжёлая, жирная и сладкая еда усиливает ощущение вялости. Привычный, более лёгкий рацион поможет телу и мозгу настроиться на рабочий ритм", - считает парламентарий.
Также Стенякина посоветовала в последние дни новогодних каникул начать подготовку к рабочим будням.
"Разберите вещи, подготовьте одежду. Это символически закроет период праздников. Cоставьте план на понедельник: наметьте несколько понятных задач на первый рабочий день. Такая конкретика снизит тревогу", - подчеркнула депутат.
