В ГД предложили дать дополнительные дни отпуска за работу в новогоднюю ночь

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова ("Справедливая Россия") предложила дать дополнительные три дня отпуска тем, кто работал в ночь с 31 декабря на 1 января.

Обращение на имя министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова имеется в распоряжении РИА Новости.

"Прошу вас, уважаемый Антон Олегович, рассмотреть предложение о предоставлении трех дополнительных дней оплачиваемого отпуска работникам, осуществлявшим трудовые функции в ночь с 31 декабря на 1 января", - сказано в обращении.

В письме Лантратова отметила, что значительная категория работников, занятых в сфере обеспечения общественной безопасности, здравоохранения, экстренных служб и иных социально значимых отраслей, вынуждена исполнять свои трудовые обязанности в новогоднюю ночь, жертвуя возможностью встретить праздник в семейном кругу.

По ее словам, благодаря самоотверженному труду этих специалистов обеспечиваются безопасность, правопорядок, стабильность функционирования ключевых государственных и общественных институтов в период новогодних праздников.

В целях признания значимости и компенсации за трудовую деятельность в ночь с 31 декабря на 1 января, по мнению главы думского комитета, необходимо закрепить за указанной категорией работников право на получение трех дополнительных дней оплачиваемого отпуска, которые могут быть использованы ими по собственному усмотрению в течение календарного года, следующего за фактическим выполнением трудовых обязанностей в новогоднюю ночь.