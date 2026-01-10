Рейтинг@Mail.ru
В Москве прекратилось формирование гололеда - РИА Новости, 10.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:05 10.01.2026 (обновлено: 11:28 10.01.2026)
https://ria.ru/20260110/gololed-2067091317.html
В Москве прекратилось формирование гололеда
В Москве прекратилось формирование гололеда - РИА Новости, 10.01.2026
В Москве прекратилось формирование гололеда
Формирование гололеда прекратилось в Москве в субботу, местами отмечается слабый снег, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T10:05:00+03:00
2026-01-10T11:28:00+03:00
общество
москва
михаил леус
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0a/2067096284_0:164:3060:1885_1920x0_80_0_0_e8cf1edbab2c533cab2ec50a7e6d680a.jpg
https://ria.ru/20260110/vysota-2067090681.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0a/2067096284_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_6a5cd7f21f306fcd4aadadf4ea736653.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, михаил леус, новый год
Общество, Москва, Михаил Леус, Новый год
В Москве прекратилось формирование гололеда

В Москве в субботу прекратилось формирование гололеда

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкМужчина во время снегопада в Москве
Мужчина во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Мужчина во время снегопада в Москве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Формирование гололеда прекратилось в Москве в субботу, местами отмечается слабый снег, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Гололед покидает столицу. К восьми часам утра, по данным метеостанций аэропортов московского аэроузла, формирование гололедных образований там прекратилось. Местами отмечается слабый снег", - написал Леус в своем Telegram-канале.
Сотрудники коммунальных служб убирают снег на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Высота снежного покрова в Москве достигла 39 сантиметров
Вчера, 09:59
 
ОбществоМоскваМихаил ЛеусНовый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала