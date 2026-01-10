https://ria.ru/20260110/gololed-2067091317.html
В Москве прекратилось формирование гололеда
Формирование гололеда прекратилось в Москве в субботу, местами отмечается слабый снег, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 10.01.2026
