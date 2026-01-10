Более 30 граждан Афганистана прибыли в Германию по программе приема

Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине в день выборов в парламент Германии

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Более 30 граждан Афганистана прибыли в Германию по федеральной программе приема, передает агентство Более 30 граждан Афганистана прибыли в Германию по федеральной программе приема, передает агентство DPA со ссылкой на МВД ФРГ.

« "В рамках государственной программы приема еще 32 гражданина Афганистана прилетели из Пакистана в Германию... Эти люди прилетели в Берлин", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на заявление министерства.

Ранее телеканал ARD сообщал, что около 2 тысяч афганцев, большинство из которых находятся в Пакистане, все еще ждут въезда в Германию. Они получили официальные обещания приема в рамках различных гуманитарных программ, когда подали заявки на них после прихода к власти талибов.

Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль в сентябре 2025 года подчеркнул, что Германия обязана выполнить свои обещания, но при этом провести все проверки безопасности. Эти проверки - ответственность министерства внутренних дел, которое сильно затянуло процесс.