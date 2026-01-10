https://ria.ru/20260110/germaniya-2067136508.html
Более 30 граждан Афганистана прибыли в Германию по программе приема
Более 30 граждан Афганистана прибыли в Германию по программе приема - РИА Новости, 10.01.2026
Более 30 граждан Афганистана прибыли в Германию по программе приема
Более 30 граждан Афганистана прибыли в Германию по федеральной программе приема, передает агентство DPA со ссылкой на МВД ФРГ. РИА Новости, 10.01.2026
Более 30 граждан Афганистана прибыли в Германию по программе приема
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости.
Более 30 граждан Афганистана прибыли в Германию по федеральной программе приема, передает агентство DPA
со ссылкой на МВД ФРГ.
«
"В рамках государственной программы приема еще 32 гражданина Афганистана прилетели из Пакистана в Германию... Эти люди прилетели в Берлин", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на заявление министерства.
Ранее телеканал ARD сообщал, что около 2 тысяч афганцев, большинство из которых находятся в Пакистане, все еще ждут въезда в Германию. Они получили официальные обещания приема в рамках различных гуманитарных программ, когда подали заявки на них после прихода к власти талибов.
Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль в сентябре 2025 года подчеркнул, что Германия обязана выполнить свои обещания, но при этом провести все проверки безопасности. Эти проверки - ответственность министерства внутренних дел, которое сильно затянуло процесс.
Ранее телеканал ARD сообщал, что немецкое правительство предлагает афганским гражданам, ожидающим немецкие визы, денежные выплаты в обмен на отказ от права на въезд в Германию. Предложение правительства Германии включало в себя несколько тысяч евро компенсации и помощь в возвращении в Афганистан. По данным МВД, такое предложение получили около 650 человек. Согласно последним данным МВД ФРГ, приняли это предложение пока только 62 человека.