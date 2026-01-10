https://ria.ru/20260110/germaniya-2067133896.html
В Берлине оценили сроки ремонта электросети после блэкаута
В Берлине оценили сроки ремонта электросети после блэкаута - РИА Новости, 10.01.2026
В Берлине оценили сроки ремонта электросети после блэкаута
Полный ремонт электросети Берлина займет несколько месяцев, сообщил оператор Stromnetz Berlin. РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T16:21:00+03:00
2026-01-10T16:21:00+03:00
2026-01-10T20:42:00+03:00
Stromnetz Berlin: восстановление электросети Берлина займет несколько месяцев
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости.
Полный ремонт электросети Берлина займет несколько месяцев, сообщил
оператор Stromnetz Berlin.
"Две временные системы будут работать до восстановления исходного состояния сети. Планирование уже ведется. Однако сами работы займут несколько месяцев. Причина в том, что поджог причинил значительный ущерб", — говорится в пресс-релизе.
Как уточнил оператор, вторую высоковольтную линию ввели в эксплуатацию после возобновления подачи электроэнергии в юго-западной части Берлина
7 января. Подключение было установлено в соответствии с планом и без перебоев.
"Она обеспечивает дополнительную безопасность электроснабжения в пострадавших районах", — отметил Stromnetz Berlin.
Третьего января около 45 тысяч домохозяйств и 2,2 тысячи предприятий на юго-западе Берлина остались без электричества и частично отопления из-за пожара на подвесном кабельном мосту. Ответственность за произошедшее взяла на себя леворадикальная группировка Vulkan. Власти города объявили ЧС.