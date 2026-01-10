Рейтинг@Mail.ru
В Берлине оценили сроки ремонта электросети после блэкаута
16:21 10.01.2026 (обновлено: 20:42 10.01.2026)
В Берлине оценили сроки ремонта электросети после блэкаута
В Берлине оценили сроки ремонта электросети после блэкаута
В Берлине оценили сроки ремонта электросети после блэкаута
Полный ремонт электросети Берлина займет несколько месяцев, сообщил оператор Stromnetz Berlin. РИА Новости, 10.01.2026
в мире
берлин (город)
германия
берлин (город)
германия
в мире, берлин (город), германия
В мире, Берлин (город), Германия
В Берлине оценили сроки ремонта электросети после блэкаута

Stromnetz Berlin: восстановление электросети Берлина займет несколько месяцев

© REUTERS / Lisi NiesnerСотрудники THW устанавливают освещение с помощью генератора во время отключения электроэнергии на юге Берлина, Германия. 4 января 2026 года
Сотрудники THW устанавливают освещение с помощью генератора во время отключения электроэнергии на юге Берлина, Германия. 4 января 2026 года - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© REUTERS / Lisi Niesner
Сотрудники THW устанавливают освещение с помощью генератора во время отключения электроэнергии на юге Берлина, Германия. 4 января 2026 года
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Полный ремонт электросети Берлина займет несколько месяцев, сообщил оператор Stromnetz Berlin.
"Две временные системы будут работать до восстановления исходного состояния сети. Планирование уже ведется. Однако сами работы займут несколько месяцев. Причина в том, что поджог причинил значительный ущерб", — говорится в пресс-релизе.
Бранденбургские ворота в Берлине - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
В Берлине потребовали отставки бургомистра из-за блэкаута
8 января, 00:40
Как уточнил оператор, вторую высоковольтную линию ввели в эксплуатацию после возобновления подачи электроэнергии в юго-западной части Берлина 7 января. Подключение было установлено в соответствии с планом и без перебоев.
"Она обеспечивает дополнительную безопасность электроснабжения в пострадавших районах", — отметил Stromnetz Berlin.
Третьего января около 45 тысяч домохозяйств и 2,2 тысячи предприятий на юго-западе Берлина остались без электричества и частично отопления из-за пожара на подвесном кабельном мосту. Ответственность за произошедшее взяла на себя леворадикальная группировка Vulkan. Власти города объявили ЧС.
Здание парламента Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Власти Германии отвергли версию о "российском следе" в блэкауте в Берлине
8 января, 00:37
 
