16:39 10.01.2026 (обновлено: 17:11 10.01.2026)
В Люнебурге из-за непогоды произошло около 55 ДТП
в мире
германия
нижняя саксония
гамбург (город)
происшествия
© Фото : соцсетиСнегопад в Германии
Снегопад в Германии - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© Фото : соцсети
Снегопад в Германии. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Около 55 аварий произошло в районе Люнебурга, расположенного в северо-западной федеральной земле Германии Нижняя Саксония, в связи с непогодой, есть пострадавшие, сообщает издание Bild.
"Лед и снег в районе Люнебурга привели приблизительно к 55 авариям. Два человека получили тяжелые травмы, пять - незначительные. На трассах A1 и A7 произошли серьезные аварии с участием грузовиков и фургонов, которые местами привели к часовым пробкам", - говорится в публикации газеты.
Издание не уточняет, за какой период времени произошли столкновения. Местные правоохранители предупреждают о том, что гололед сохраняется.
В Германии объявлено экстренное предупреждение в связи с приходом мощного циклона "Элли", который несет сильные метели, снегопады и ледяной дождь. В этой связи наиболее неблагоприятные погодные условия на востоке страны — в районе горного массива Гарц, а также на севере — в Гамбурге, на земле Шлезвиг-Гольштейн и северной части Нижней Саксонии. Также на западе и юге Германии метеорологи прогнозируют снег, сопровождаемый штормовым ветром и дождем.
