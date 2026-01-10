В Люнебурге из-за непогоды произошло около 55 ДТП

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Около 55 аварий произошло в районе Люнебурга, расположенного в северо-западной федеральной земле Германии Нижняя Саксония, в связи с непогодой, есть пострадавшие, сообщает издание Bild.

"Лед и снег в районе Люнебурга привели приблизительно к 55 авариям. Два человека получили тяжелые травмы, пять - незначительные. На трассах A1 и A7 произошли серьезные аварии с участием грузовиков и фургонов, которые местами привели к часовым пробкам", - говорится в публикации газеты.

Издание не уточняет, за какой период времени произошли столкновения. Местные правоохранители предупреждают о том, что гололед сохраняется.