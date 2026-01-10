Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал, что думают немцы о властях Берлина после блэкаута
19:39 10.01.2026 (обновлено: 20:32 10.01.2026)
Опрос показал, что думают немцы о властях Берлина после блэкаута
Опрос показал, что думают немцы о властях Берлина после блэкаута

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Около 60% немцев негативно оценили действия властей Берлина по ликвидации последствий блэкаута, еще около 40% выступают за отставку мэра города Кая Вегнера, следует из опроса института INSA, результаты которого публикует издание Bild.
Третьего января около 45 тысяч домохозяйств и 2,2 тысячи предприятий на юго-западе Берлина остались без электричества и частично отопления из-за пожара на подвесном кабельном мосту, сообщал оператор. Ответственность за произошедшее взяла на себя леворадикальная группировка Vulkan. Власти города объявили в связи с блэкаутом чрезвычайную ситуацию. Как сообщил десятого января оператор Stromnetz Berlin, полный ремонт электросети займет несколько месяцев из-за значительного ущерба.
Согласно результатам опроса, 59% дают негативную оценку действиям местных властей по устранению последствий блэкаута, в то время как позитивно их действия оценил только 21% опрошенных. Из опроса также следует, что 41% респондентов выступает за отставку мэра города, в то время как 37% считают, что Вегнеру стоит остаться на посту главы Берлина.
Опрос проводился 8-9 января среди 1005 жителей Германии. Погрешность не указана.
Ранее федеральная прокуратура ФРГ взяла на себя расследование поджога кабельного моста в Берлине. Предполагаемых преступников из леворадикальной группировки Vulkan подозревают в том числе в членстве в террористической организации. Актом "левого терроризма" назвал также ранее произошедшее в Берлине министр внутренних дел Германии Александр Добриндт.
В Берлине оценили сроки ремонта электросети после блэкаута
