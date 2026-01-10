Опрос показал, что думают немцы о властях Берлина после блэкаута

Согласно результатам опроса, 59% дают негативную оценку действиям местных властей по устранению последствий блэкаута, в то время как позитивно их действия оценил только 21% опрошенных. Из опроса также следует, что 41% респондентов выступает за отставку мэра города, в то время как 37% считают, что Вегнеру стоит остаться на посту главы Берлина.