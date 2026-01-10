https://ria.ru/20260110/frantsiya-2067176205.html
Во Франции еще один лыжник погиб под лавиной, сообщают СМИ
Во Франции еще один лыжник погиб под лавиной, сообщают СМИ - РИА Новости, 10.01.2026
Во Франции еще один лыжник погиб под лавиной, сообщают СМИ
Число погибших лыжников после схода нескольких лавин на юго-востоке Франции увеличилось до трех, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на лыжный курорт. РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T23:11:00+03:00
2026-01-10T23:11:00+03:00
2026-01-10T23:12:00+03:00
в мире
франция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858392138_0:300:1601:1200_1920x0_80_0_0_6d93096ee3a4242921cd8e2133c184e3.jpg
https://ria.ru/20260110/gruziya-2067147329.html
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858392138_0:0:1601:1200_1920x0_80_0_0_1107498decda4d3366e6e36b4d9b6333.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция
Во Франции еще один лыжник погиб под лавиной, сообщают СМИ
BFMTV: число погибших под лавинами лыжников во Франции выросло до 3