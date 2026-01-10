Рейтинг@Mail.ru
Во Франции еще один лыжник погиб под лавиной, сообщают СМИ
23:11 10.01.2026 (обновлено: 23:12 10.01.2026)
Во Франции еще один лыжник погиб под лавиной, сообщают СМИ
Во Франции еще один лыжник погиб под лавиной, сообщают СМИ - РИА Новости, 10.01.2026
Во Франции еще один лыжник погиб под лавиной, сообщают СМИ
Число погибших лыжников после схода нескольких лавин на юго-востоке Франции увеличилось до трех, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на лыжный курорт. РИА Новости, 10.01.2026
2026
Во Франции еще один лыжник погиб под лавиной, сообщают СМИ

© Фото : Police cantonale valaisanneСход лавины
Сход лавины. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Число погибших лыжников после схода нескольких лавин на юго-востоке Франции увеличилось до трех, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на лыжный курорт.
"(На лыжном курорте – ред.) Ареш-Бофор погиб мужчина, который катался на лыжах вне трассы", - указывает телеканал.
Еще один человек получил тяжелые травмы.
Ранее телеканал сообщал о двух погибших французах из-за лавины на другом лыжном курорте в том же департаменте - Савойя.
После циклона Горетти власти ряда департаментов Франции предупредили о высоком риске схода лавин – на уровне четырех баллов по пятибалльной шкале.
Российские туристы попали под лавину в Грузии, пишут СМИ
Вчера, 18:14
 
