Число погибших при сходе оползня на Филиппинах возросло до четырех человек

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Число погибших при сходе оползня из-за скопления мусора на свалке в городе Себу на Филиппинах возросло до 4 человек, 12 человек пострадали, более 30 человек все еще могут находиться под завалами, пишет филиппинская газета Manila Bulletin.
Ранее сообщалось об одном погибшем, 12 пострадавших и 38 пропавших без вести в результате схода оползня на свалке на Филиппинах.
«
"По состоянию на субботу 10 января число погибших в результате схода оползня на свалке возросло до четырех человек. По имеющимся данным, еще 12 человек были госпитализированы, более 30 человек остаются заблокированными под грудой мусора",- сообщает местное издание.
По информации Manila Bulletin, поисково-спасательные операции на месте инцидента продолжаются уже третий день.
Инцидент произошел в четверг в 16.17 по местному времени (11.17 мск), после чего на место происшествия были немедленно направлены спасательные и медицинские службы. Мэр города Себу Нестор Арчибаль призвал жителей сохранять спокойствие и не приближаться к месту инцидента.
В результате землетрясения на Филиппинах погиб один человек
10 октября 2025, 08:27