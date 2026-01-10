Рейтинг@Mail.ru
Число погибших при сходе оползня на Филиппинах возросло до четырех человек
14:17 10.01.2026 (обновлено: 14:50 10.01.2026)
Число погибших при сходе оползня на Филиппинах возросло до четырех человек
Число погибших при сходе оползня на Филиппинах возросло до четырех человек
Число погибших при сходе оползня на Филиппинах возросло до четырех человек

© REUTERS / Lisa Marie DavidПоследствия схода оползня из-за скопления мусора на свалке в городе Себу на Филиппинах
Последствия схода оползня из-за скопления мусора на свалке в городе Себу на Филиппинах - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© REUTERS / Lisa Marie David
Последствия схода оползня из-за скопления мусора на свалке в городе Себу на Филиппинах
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Число погибших при сходе оползня из-за скопления мусора на свалке в городе Себу на Филиппинах возросло до 4 человек, 12 человек пострадали, более 30 человек все еще могут находиться под завалами, пишет филиппинская газета Manila Bulletin.
Ранее сообщалось об одном погибшем, 12 пострадавших и 38 пропавших без вести в результате схода оползня на свалке на Филиппинах.
«
"По состоянию на субботу 10 января число погибших в результате схода оползня на свалке возросло до четырех человек. По имеющимся данным, еще 12 человек были госпитализированы, более 30 человек остаются заблокированными под грудой мусора",- сообщает местное издание.
По информации Manila Bulletin, поисково-спасательные операции на месте инцидента продолжаются уже третий день.
Инцидент произошел в четверг в 16.17 по местному времени (11.17 мск), после чего на место происшествия были немедленно направлены спасательные и медицинские службы. Мэр города Себу Нестор Арчибаль призвал жителей сохранять спокойствие и не приближаться к месту инцидента.
Запись сейсмической активности - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
В результате землетрясения на Филиппинах погиб один человек
10 октября 2025, 08:27
 
