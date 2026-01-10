В Франции два лыжника погибли при сходе лавины

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Два лыжника погибли на юго-востоке Франции при сходе лавины, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на лыжный курорт, где произошла трагедия.

"Два лыжника погибли <…> при сходе лавины в (коммуне. — Прим. ред.) Валь-д'Изер во время катания вне трассы", — указывает телеканал.

Погибшие — граждане Франции — оказались под массой снега высотой в два с половиной метра, их обнаружили благодаря имевшимся у них при себе телефонам. Их попытались реанимировать, но безуспешно.