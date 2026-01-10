https://ria.ru/20260110/es-2067172761.html
В Франции два лыжника погибли при сходе лавины
Два лыжника погибли на юго-востоке Франции при сходе лавины, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на лыжный курорт, где произошла трагедия. РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T22:31:00+03:00
2026-01-10T22:31:00+03:00
2026-01-10T23:22:00+03:00
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Два лыжника погибли на юго-востоке Франции при сходе лавины, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на лыжный курорт, где произошла трагедия.
"Два лыжника погибли <…> при сходе лавины в (коммуне. — Прим. ред.) Валь-д'Изер во время катания вне трассы", — указывает телеканал.
Погибшие — граждане Франции
— оказались под массой снега высотой в два с половиной метра, их обнаружили благодаря имевшимся у них при себе телефонам. Их попытались реанимировать, но безуспешно.
После циклона "Горетти" власти ряда департаментов Франции предупредили о высоком риске схода лавин — на уровне четырех баллов по пятибалльной шкале.