В Франции два лыжника погибли при сходе лавины
22:31 10.01.2026 (обновлено: 23:22 10.01.2026)
В Франции два лыжника погибли при сходе лавины
В Франции два лыжника погибли при сходе лавины
Два лыжника погибли на юго-востоке Франции при сходе лавины, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на лыжный курорт, где произошла трагедия. РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T22:31:00+03:00
2026-01-10T23:22:00+03:00
2026
В Франции два лыжника погибли при сходе лавины

На юго-востоке Франции два лыжника погибли при сходе лавины

© РИА Новости / Ирина КалашниковМашина скорой помощи во Франции
Машина скорой помощи во Франции - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© РИА Новости / Ирина Калашников
Машина скорой помощи во Франции. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Два лыжника погибли на юго-востоке Франции при сходе лавины, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на лыжный курорт, где произошла трагедия.
"Два лыжника погибли <…> при сходе лавины в (коммуне. — Прим. ред.) Валь-д'Изер во время катания вне трассы", — указывает телеканал.
Погибшие — граждане Франции — оказались под массой снега высотой в два с половиной метра, их обнаружили благодаря имевшимся у них при себе телефонам. Их попытались реанимировать, но безуспешно.
После циклона "Горетти" власти ряда департаментов Франции предупредили о высоком риске схода лавин — на уровне четырех баллов по пятибалльной шкале.
Последствия схода лавины - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Российские туристы попали под лавину в Грузии, пишут СМИ
Вчера, 18:14
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
