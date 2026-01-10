Оппозиция Румынии призвала социал-демократов поддержать вотум главе МИД

КИШИНЕВ, 10 янв – РИА Новости. Сенаторская фракция оппозиционной партии "Альянс за объединение румын" (AUR) заявила, что ждёт от Социал-демократической партии (PSD) Румынии поддержки вотума недоверия министру иностранных дел Оане Цою из-за позиции Бухареста по торговому соглашению между ЕС и блоком Меркосур.

Ранее депутат от PSD и бывший министр труда Мариус Будэй раскритиковал поддержку Бухарестом соглашения Европейского союза с объединением южноамериканских государств Меркосур, заявив со ссылкой на исследования, что документ может привести к потере около 120 тысяч рабочих мест в ЕС и нанести ущерб аграрному сектору Румынии

"Инициатива о простом вотуме недоверия в Сенате в адрес главы МИД Румынии Оаны Цою должна быть внесена при условии, что под ней подпишутся сенаторы PSD, только так социал‑демократы подтвердят критику в адрес действующего кабинета по поводу поддержки соглашения между Европейским союзом и странами объединения Меркосур. Без подписи социал‑демократов "воинственные заявления" PSD по поводу голосования по соглашению ЕС - Меркосур являются лишь дымовой завесой, призванной скрыть отсутствие влияния PSD и министра сельского хозяйства в правящей коалиции", - отмечается в заявлении AUR.

Представители AUR заявляют, что готовы поддержать как простую резолюцию против министра иностранных дел, так и возможную инициативу о вотуме недоверия правительству премьера Илие Боложана.

В сенате Румынии насчитываются 134 сенатора, и для принятия простой резолюции в адрес отдельного министра требуется простое большинство, то есть не менее 68 голосов. PSD получила 49 мест в сенате, а AUR – 30 мест, что в сумме даёт 79 голосов и формально обеспечивает необходимый минимум для одобрения резолюции без поддержки других фракций.

Ранее президент Румынии Николай Дан заявил, что страна поддержала торговое соглашение между Европейским союзом и блоком Меркосур после переговоров об "дополнительных элементах защиты" румынских и европейских производителей в аграрном секторе. Глава государства отметил, что документ предусматривает отмену таможенных пошлин для 91% продукции из ЕС и открывает для Румынии дополнительные экспортные возможности, в том числе в области машиностроения и автокомпонентов.

В 2024 году по странам Евросоюза прокатились волна массовых протестов фермеров против соглашения о свободной торговле с Меркосур. Они опасаются, что Европа будет завалена дешевым импортом из стран с менее строгими санитарными и экологическими стандартами. Европейские фермеры, переживающие не лучшие времена, опасаются, что готовящийся договор с организацией Меркосур может привести к дальнейшему снижению продаж европейских сельхозпроизводителей "из-за нечестной конкуренции" с коллегами из Латинской Америки