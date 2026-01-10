Рейтинг@Mail.ru
ЕС и Британия убивают западную цивилизацию, заявил Дмитриев - РИА Новости, 10.01.2026
19:56 10.01.2026
https://ria.ru/20260110/es-2067161339.html
ЕС и Британия убивают западную цивилизацию, заявил Дмитриев
ЕС и Британия убивают западную цивилизацию, заявил Дмитриев - РИА Новости, 10.01.2026
ЕС и Британия убивают западную цивилизацию, заявил Дмитриев
Страны ЕС и Великобритания убивают западную цивилизацию "во всех возможных измерениях", в том числе и в области здравоохранения, считает спецпредставитель... РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T19:56:00+03:00
2026-01-10T19:56:00+03:00
в мире
великобритания
россия
германия
кирилл дмитриев
роберт кеннеди
евросоюз
российский фонд прямых инвестиций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151743/54/1517435490_0:0:2950:1659_1920x0_80_0_0_5ef0cb5573ff3b09c05e6be94faacfed.jpg
https://ria.ru/20251206/evropa-2060354841.html
великобритания
россия
германия
в мире, великобритания, россия, германия, кирилл дмитриев, роберт кеннеди, евросоюз, российский фонд прямых инвестиций
В мире, Великобритания, Россия, Германия, Кирилл Дмитриев, Роберт Кеннеди, Евросоюз, Российский фонд прямых инвестиций
ЕС и Британия убивают западную цивилизацию, заявил Дмитриев

Дмитриев: ЕС и Британия убивают западную цивилизацию

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Страны ЕС и Великобритания убивают западную цивилизацию "во всех возможных измерениях", в том числе и в области здравоохранения, считает спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
"Германия, ЕС и Великобритания продолжают заниматься самоубийством западной цивилизации в любом возможном измерении, включая здравоохранение, как отметил министр Кеннеди", - написал Дмитриев в соцсети X, комментируя публикацию главы американского минздрава Роберта Кеннеди-младшего.
Кеннеди-младший ранее сообщил о том, что написал письмо своей коллеге из Германии министру Нине Варкен, в котором призвал восстановить медицинскую автономию и прекратить политически мотивированные преследования.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Дмитриев согласился с Маском в том, что Европа движется к забвению
6 декабря 2025, 23:00
 
В миреВеликобританияРоссияГерманияКирилл ДмитриевРоберт КеннедиЕвросоюзРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
