https://ria.ru/20260110/es-2067161339.html
ЕС и Британия убивают западную цивилизацию, заявил Дмитриев
ЕС и Британия убивают западную цивилизацию, заявил Дмитриев - РИА Новости, 10.01.2026
ЕС и Британия убивают западную цивилизацию, заявил Дмитриев
Страны ЕС и Великобритания убивают западную цивилизацию "во всех возможных измерениях", в том числе и в области здравоохранения, считает спецпредставитель... РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T19:56:00+03:00
2026-01-10T19:56:00+03:00
2026-01-10T19:56:00+03:00
в мире
великобритания
россия
германия
кирилл дмитриев
роберт кеннеди
евросоюз
российский фонд прямых инвестиций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151743/54/1517435490_0:0:2950:1659_1920x0_80_0_0_5ef0cb5573ff3b09c05e6be94faacfed.jpg
https://ria.ru/20251206/evropa-2060354841.html
великобритания
россия
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151743/54/1517435490_8:0:2739:2048_1920x0_80_0_0_f375379f47ae02a9e99ddad3d0136661.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, россия, германия, кирилл дмитриев, роберт кеннеди, евросоюз, российский фонд прямых инвестиций
В мире, Великобритания, Россия, Германия, Кирилл Дмитриев, Роберт Кеннеди, Евросоюз, Российский фонд прямых инвестиций
ЕС и Британия убивают западную цивилизацию, заявил Дмитриев
Дмитриев: ЕС и Британия убивают западную цивилизацию