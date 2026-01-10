https://ria.ru/20260110/es-2067143324.html
В Германии частично восстановили движение поездов
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Движение поездов дальнего следования на севере Германии, приостановленное в пятницу из-за зимнего штормового циклона "Элли", частично восстановлено, но по-прежнему остается крайне ограниченным, сообщила компания Deutsche Bahn.
Ранее в пятницу компания Deutsche Bahn
сообщила о приостановке движения поездов на севере Германии
из-за зимнего штормового циклона "Элли".
"В эти выходные движение поездов Deutsche Bahn на севере Германии останется сильно ограниченным. С полудня возобновилось движение междугородних поездов по важному маршруту Гамбург–Бремен–Оснабрюк–Северный Рейн-Вестфалия–Франкфурт", - говорится в сообщении компании.
Отмечается, что из-за непогоды ситуация остается нестабильной, особенно вокруг железнодорожного узла Ганновера
и в Шлезвиг-Гольштейне
. Ранее расчищенные пути вновь заносит снегом. Сотрудники Deutsche Bahn работают над возобновлением движения поездов и расчисткой платформ и поездов от снега и льда.
В Германии объявлено экстренное предупреждение в связи с приходом мощного циклона "Элли", который несет сильные метели, снегопады и ледяной дождь.