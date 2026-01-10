В Германии частично восстановили движение поездов

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Движение поездов дальнего следования на севере Германии, приостановленное в пятницу из-за зимнего штормового циклона "Элли", частично восстановлено, но по-прежнему остается крайне ограниченным, сообщила компания Deutsche Bahn.

Ранее в пятницу компания Deutsche Bahn сообщила о приостановке движения поездов на севере Германии из-за зимнего штормового циклона "Элли".

"В эти выходные движение поездов Deutsche Bahn на севере Германии останется сильно ограниченным. С полудня возобновилось движение междугородних поездов по важному маршруту Гамбург–Бремен–Оснабрюк–Северный Рейн-Вестфалия–Франкфурт", - говорится в сообщении компании.

Отмечается, что из-за непогоды ситуация остается нестабильной, особенно вокруг железнодорожного узла Ганновера и в Шлезвиг-Гольштейне . Ранее расчищенные пути вновь заносит снегом. Сотрудники Deutsche Bahn работают над возобновлением движения поездов и расчисткой платформ и поездов от снега и льда.