В Германии частично восстановили движение поездов
17:40 10.01.2026 (обновлено: 17:53 10.01.2026)
В Германии частично восстановили движение поездов
В Германии частично восстановили движение поездов
в мире
германия
ганновер
шлезвиг-гольштейн
deutsche bahn
новый год
в мире, германия, ганновер, шлезвиг-гольштейн, deutsche bahn, новый год
В мире, Германия, Ганновер, Шлезвиг-Гольштейн, Deutsche Bahn, Новый год
В Германии частично восстановили движение поездов

Снегопад в Гамбурге, Германия
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Движение поездов дальнего следования на севере Германии, приостановленное в пятницу из-за зимнего штормового циклона "Элли", частично восстановлено, но по-прежнему остается крайне ограниченным, сообщила компания Deutsche Bahn.
Ранее в пятницу компания Deutsche Bahn сообщила о приостановке движения поездов на севере Германии из-за зимнего штормового циклона "Элли".
"В эти выходные движение поездов Deutsche Bahn на севере Германии останется сильно ограниченным. С полудня возобновилось движение междугородних поездов по важному маршруту Гамбург–Бремен–Оснабрюк–Северный Рейн-Вестфалия–Франкфурт", - говорится в сообщении компании.
Отмечается, что из-за непогоды ситуация остается нестабильной, особенно вокруг железнодорожного узла Ганновера и в Шлезвиг-Гольштейне. Ранее расчищенные пути вновь заносит снегом. Сотрудники Deutsche Bahn работают над возобновлением движения поездов и расчисткой платформ и поездов от снега и льда.
В Германии объявлено экстренное предупреждение в связи с приходом мощного циклона "Элли", который несет сильные метели, снегопады и ледяной дождь.
В Германии из-за снежной бури отменили важные мероприятия с участием Мерца
8 января, 15:21
8 января, 15:21
 
