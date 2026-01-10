Рейтинг@Mail.ru
Токио готов пересмотреть ограничения на атомную энергию, считают в РАН - РИА Новости, 10.01.2026
04:00 10.01.2026
Токио готов пересмотреть ограничения на атомную энергию, считают в РАН
Токио готов пересмотреть ограничения на атомную энергию, считают в РАН - РИА Новости, 10.01.2026
Токио готов пересмотреть ограничения на атомную энергию, считают в РАН
Япония рассматривает возможность использования различных технологических решений для укрепления "дистанционной" обороны, включая энергетические установки с... РИА Новости, 10.01.2026
в мире
япония
токио
сша
санаэ такаити
япония
токио
сша
в мире, япония, токио, сша, санаэ такаити
В мире, Япония, Токио, США, Санаэ Такаити
Токио готов пересмотреть ограничения на атомную энергию, считают в РАН

ИМЭМО: Токио готов пересмотреть ограничения на использование атомной энергии

© AP Photo / Eugene HoshikoФлаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Флаг Японии. Архивное фото
ТОКИО, 10 янв - РИА Новости. Япония рассматривает возможность использования различных технологических решений для укрепления "дистанционной" обороны, включая энергетические установки с ядерными элементами, что свидетельствует о готовности правительства пересмотреть законодательные ограничения на использование атомной энергии в оборонных целях, говорится в докладе ИМЭМО РАН, который есть в распоряжении РИА Новости.
"Особое внимание уделяется укреплению потенциала "дистанционной обороны" - способности наносить высокоточные удары по удаленным целям. В данный контур входят разработки ракетных систем и создание нового поколения подводных лодок, оснащенных вертикальными пусковыми установками. Рассматриваются сложнейшие технологические решения, включая энергетические установки с ядерными элементами, что свидетельствует о готовности правительства пересмотреть законодательные ограничения на использование атомной энергии ради обеспечения стратегического преимущества", - говорится в докладе.
25 декабря 2025, 16:36
МИД прокомментировал возможный отказ Японии от безъядерного статуса
МИД прокомментировал возможный отказ Японии от безъядерного статуса
25 декабря 2025, 16:36
Таким образом, заключают авторы доклада, Япония постепенно переходит от традиционной оборонительной доктрины "к проактивной модели, ориентированной на нейтрализацию угроз "на дальних подступах".
Доклад отмечает также, что в общем правительства Санаэ Такаити "отражает стремление Японии к большей самостоятельности в вопросах безопасности при сохранении прочного союза с США и другими западными партнерами".
"Однако сочетание роста оборонных расходов с обещаниями реализации социальной политики без увеличения налогового бремени выглядит нереалистичным. Поддержание финансового баланса потребует устойчивого экономического роста и проведения структурных реформ, способных обеспечить дополнительные источники дохода. При отсутствии ощутимого подъема экономики выполнение обеих задач - военной и социальной - может стать серьезным испытанием, ставящим правительство перед жестким выбором приоритетов", - говорится в докладе.
25 декабря 2025, 11:14
Китай призвал миролюбивые страны противостоять милитаризации Японии
Китай призвал миролюбивые страны противостоять милитаризации Японии
25 декабря 2025, 11:14
 
В миреЯпонияТокиоСШАСанаэ Такаити
 
 
