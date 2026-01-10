Рейтинг@Mail.ru
Посол России назвал последствия ввода нефтяного эмбарго США для Венесуэлы
03:35 10.01.2026 (обновлено: 15:20 10.01.2026)
Посол России назвал последствия ввода нефтяного эмбарго США для Венесуэлы
Посол России назвал последствия ввода нефтяного эмбарго США для Венесуэлы
Посол России назвал последствия ввода нефтяного эмбарго США для Венесуэлы

Мелик-Багдасаров: нефтяное эмбарго США угрожает благополучию венесуэльцев

© AP Photo / Matias DelacroixВид на центр Каракаса
© AP Photo / Matias Delacroix
Вид на центр Каракаса. Архивное фото
МЕХИКО, 10 янв — РИА Новости. Нефтяное эмбарго США в отношении Венесуэлы угрожает жизни, здоровью и благополучию миллионов граждан страны и не может не вызывать осуждения как действие, нарушающее международное право, заявил посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.
"Действия США в нарушение международного права не могут не вызывать осуждения. Речь здесь не только о нефти. Нефть — это кровь венесуэльской экономики, а обескровить ее — означает подвергнуть риску жизни и здоровье миллионов венесуэльских граждан", — сказал дипломат.
Москва и Каракас находятся практически в ежедневном контакте, заявил посол
Вчера, 03:09
Замглавы аппарата Белого дома Стивен Миллер ранее сообщил, что США поддерживают полное эмбарго на экспорт венесуэльской нефти и контролируют возможность ведения торговли Каракасом.
"Венесуэла последовательно заявляла о готовности продавать свою нефть на справедливой основе по рыночным ценам всем своим внешнеторговым партнерам, <...> однако неоколониальный командный стиль, избранный Вашингтоном в своей риторике, явно не способствует нормализации поставок венесуэльского черного золота на мировой рынок, в том числе и в США", — подчеркнул Мелик-Багдасаров.
Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к наркотерроризму и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, Верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Делси Родригес. Уже 5 января Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД России выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия Штатов и МИД КНДР.
Посол рассказал, что является ориентиром отношений России и Венесуэлы
Вчера, 03:08
 
В миреСШАВенесуэлаРоссияНиколас МадуроСилия ФлоресСтивен МиллерООНУдары США по Венесуэле
 
 
