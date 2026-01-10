Посол России назвал последствия ввода нефтяного эмбарго США для Венесуэлы

МЕХИКО, 10 янв — РИА Новости. Нефтяное эмбарго США в отношении Венесуэлы угрожает жизни, здоровью и благополучию миллионов граждан страны и не может не вызывать осуждения как действие, нарушающее международное право, заявил посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.
"Действия США в нарушение международного права не могут не вызывать осуждения. Речь здесь не только о нефти. Нефть — это кровь венесуэльской экономики, а обескровить ее — означает подвергнуть риску жизни и здоровье миллионов венесуэльских граждан", — сказал дипломат.
Замглавы аппарата Белого дома Стивен Миллер ранее сообщил, что США поддерживают полное эмбарго на экспорт венесуэльской нефти и контролируют возможность ведения торговли Каракасом.
"Венесуэла последовательно заявляла о готовности продавать свою нефть на справедливой основе по рыночным ценам всем своим внешнеторговым партнерам, <...> однако неоколониальный командный стиль, избранный Вашингтоном в своей риторике, явно не способствует нормализации поставок венесуэльского черного золота на мировой рынок, в том числе и в США", — подчеркнул Мелик-Багдасаров.
Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к наркотерроризму и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, Верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Делси Родригес. Уже 5 января Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД России выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия Штатов и МИД КНДР.