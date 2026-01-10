Посол России назвал последствия ввода нефтяного эмбарго США для Венесуэлы

МЕХИКО, 10 янв — РИА Новости. Нефтяное эмбарго США в отношении Венесуэлы угрожает жизни, здоровью и благополучию миллионов граждан страны и не может не вызывать осуждения как действие, нарушающее международное право, заявил посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.